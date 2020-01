Fallout 76 : le Raid de l'Abri 94 bientôt supprimé, une refonte du menu prévue avec Wastelanders

Quelques joueurs triés sur le volet pourront participer à la bêta de l'extension Wastelanders de Fallout 76 sur un serveur privé dès demain. Les inscriptions pour essayer le DLC en avant-première sont désormais terminées, mais Bethesda a tout de même quelques informations à son sujet pour l'ensemble de la communauté.



Le studio continue d'évoquer les fonctionnalités de Wastelanders en s'intéressant ici à l'interface, revisitée à l'occasion de la future mise à jour. Nouveaux indicateurs de quête, paramètres d'affichage de mission personnalisables et d'autres éléments viendront faciliter la progression.

Sur un tout autre sujet, bien plus négatif cette fois, Fallout 76 va profiter de l'arrivée du patch pour fermer l'Abri 94, le premier Raid de l'aventure. Pourquoi ? Tout simplement, car Bethesda n'est pas satisfait de la qualité de ce type de contenu, et veut visiblement arrêter les Raids du genre au profit d'autres missions plus intéressantes. Si vous aimez l'Abri 94, profitez-en, car il va donc disparaître d'ici quelques semaines.

AMÉLIORATIONS DE L'IU DES QUÊTES AVEC WASTELANDERS Notre mise à jour Wastelanders va non seulement introduire du nouveau contenu et corriger des bugs, mais elle va aussi apporter diverses améliorations de base. L'un des domaines ajustés est l'interaction avec l'IU des quêtes. Voici un aperçu de quelques-uns de ces changements. L'une des premières choses que vous remarquerez dans Wastelanders est que les marqueurs de quête sur la carte ont bénéficié d'une mise à jour visuelle. Les quêtes principales sont maintenant affichées avec un marqueur carré, tandis que les quêtes secondaires, annexes et quotidiennes gardent les marqueurs en diamant déjà présents dans la version de base du jeu. Toutes vos quêtes apparaîtront sur la carte. Celles que vous avez cessé de suivre dans votre Pip-Boy seront considérées comme Inactives et afficheront des marqueurs noirs sur la carte. Ce changement vous permettra de mieux les distinguer de vos quêtes Actives qui, elles, seront encore dans le jaune que vous connaissez bien. Cliquer sur l'une des quêtes de la carte fera apparaître une fenêtre pop-up affichant le nom, la description, l'entrée de journal et même l'objectif actuel de la quête. En bas de cette fenêtre, il y aura également trois nouvelles options : Activer/Désactiver, Activer uniquement celle-ci, et Afficher dans le Pip-Boy. Voici plus de détails sur chacune d'entre elles : Activer/Désactiver : Sélectionner cette option marquera une quête comme active ou vice-versa.

Activer uniquement celle-ci : Sélectionner cette option marquera toutes vos quêtes comme inactives, à l'exception de celle sélectionnée.

Afficher dans le Pip-Boy : Cette option fermera la carte et ouvrira la quête actuellement sélectionnée dans l'onglet Données de votre Pip-Boy. Vous pourrez voir ci-dessous certains de ces changements en action, notamment les nouveaux marqueurs carrés de la carte pour les quêtes principales, ainsi que ce qui arrive lorsque vous sélectionnez un marqueur de quête et choisissez l'option Afficher dans le Pip-Boy. Nous avons également ajouté plusieurs nouveautés au menu de paramètres du jeu qui vous permettront de mieux contrôler quelles quêtes vous souhaitez marquer comme actives lorsqu'elles sont ajoutées à votre Pip-Boy, notamment vos quêtes principales, secondaires, annexes, quotidiennes et les évènements. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu des prochaines améliorations de l'IU et que cela vous aidera dans vos quêtes lorsque Wastelanders sortira, un peu plus tard ce trimestre. L'ABRI 94 SERA DE NOUVEAU SCELLÉ L'année dernière, nous étions ravis d'ouvrir la porte de l'Abri 94 pour vous apporter du contenu répétable de haut niveau sous la forme de Raids d'Abris. Au vu des retours de la communauté que nous avons reçus et de nos propres observations, nous avons décidé que l'Abri 94 et ses missions ne fournissaient pas la qualité d'expérience que nous espérions. Par conséquent, nous prévoyons actuellement de fermer l'Abri 94 au moment de la sortie de la mise à jour Wastelanders. Bien que la mise à jour n'est pas pour tout de suite, nous voulions vous prévenir en avance, afin que vous ayez encore le temps de terminer d'autres missions si vous le souhaitiez, avant que nous ne scellions l'Abri 94 pour de bon. Une fois que l'Abri sera fermé, nous prévoyons de rendre toutes ses récompenses, y compris les ensembles d'armures assistées exclusives et l'acier d'Abri, accessibles par d'autres moyens. Nous ne pouvons pas encore vous dire comment ni où vous pourrez gagner ces récompenses, mais restez aux aguets, vous aurez certainement plus d'informations lorsque Wastelanders arrivera. Merci à tous ceux qui ont participé aux missions de l'Abri 94, partagé leurs retours et envoyé des rapports de bugs. Nous avons hâte de vous fournir plus d'expériences répétables de haut niveau dans de futures mises à jour du jeu. DERNIÈRES INFOS SUR LE STP DE WASTELANDERS Les inscriptions au Serveur de test privé de Wastelanders sont maintenant terminées. Nous nous sentons vraiment encouragés de voir que vous êtes si nombreux à vouloir nous aider à tester ce nouveau contenu. Bien que nous ne comptions inviter que quelques centaines de joueurs pour l'instant, nous augmenterons peut-être le nombre d'invités selon nos besoins de test. Actuellement, nous procédons à la sélection des invités en donnant priorité aux joueurs expérimentés qui jouent régulièrement. Nous prévoyons toujours d'envoyer les invitations à partir du 17 janvier. Si vous êtes sélectionné, vous devriez recevoir votre invitation à l'adresse e-mail utilisée pour vous connecter à votre compte Bethesda.net. Si vous souhaitez plus d'informations sur le STP de Wastelanders, consultez l'article que nous avons posté la semaine dernière.