Fallout : Todd Howard tease encore les joueurs

À défaut d'un nouveau jeu vidéo, les fans de la saga Fallout vont pouvoir découvrir les épisodes de la Saison 2 de la série live action ce mois-ci sur Amazon Prime Video. Luna proposera d'ailleurs quelques jeux vidéo à récupérer gratuitement pour l'occasion, mais ce que les joueurs veulent, c'est de la nouveauté. Fallout 5 semble encore très lointain, mais Bethesda a d'autres projets dans ses cartons.

Todd Howard veut attendre le bon moment





Todd Howard, le grand manitou de la franchise Fallout, s'est entretenu avec ScreenTime à l'occasion de la sortie de la Saison 2 de la série Fallout sur Amazon Prime Video. Lorsque le journaliste lui rappelle que le Fallout Day était assez avare en grosses annonces, Todd Howard a expliqué qu'il préférait attendre avant de montrer un nouveau jeu (The Elder Scrolls VI, sept ans déjà). Le concepteur pense avant tout au « moment ». Ce moment où les joueurs apprennent l'existence d'un jeu. Ce moment où les joueurs lancent le jeu pour la première fois, en gardant en tête les informations qu'ils ont eues jusqu'ici.

Encore une sortie en shadow drop ?





Bien sûr, Todd Howard ne fait pas référence ici à Kyan Khojandi et Navo ou à Léa Salamé, mais bien à la sortie surprise de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Malgré les rumeurs persistantes et les leaks, le jeu a été officialisé le jour de sa sortie, les joueurs se sont donc lancés un peu à l'aveugle dans cette aventure remastérisée. Bethesda compte-t-il faire de même pour ses prochains jeux ? Sans doute, du moins pour quelques titres. S'il paraît inimaginable de sortir en shadow drop The Elder Scrolls VI et Fallout 5, des rumeurs laissent entendre que le studio développerait Fallout 3 Remastered.

Oui, plusieurs jeux Fallout arrivent





Si Todd Howard ne confirme toujours pas l'existence de ce jeu, il rassure les joueurs : « Nous travaillons sur plein de choses ». Pour une officialisation de Fallout 3 Remastered ou Fallout: New Vegas Remastered, il faudra repasser, mais tous les espoirs sont permis.

