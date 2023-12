« Fans de Banjo, je vous entends » : le patron de Xbox fait rêver les joueurs !

Banjo-Kazooie et Banjo-Tooie ont fait le bonheur des joueurs sur Nintendo 64, d'autres jeux ont vu le jour puis le développeur Rare a été racheté par Microsoft, tout comme la licence. Nous avons eu Banjo-Kazooie: Nuts and Bolts sur Xbox 360, mais depuis, plus rien. Plusieurs membres de Rare ont quitté le navire pour fonder Playtonic Games et lancer la franchise Yooka-Laylee, fortement inspirée par Banjo et Kazooie.

Alors, à quand le retour des deux héros de la N64 ? Eh bien il n'y a rien de confirmé pour le moment, mais Phil Spencer n'oublie pas la franchise. Dans un long entretien avec Windows Central, le patron de Xbox a évoqué le sujet des licences qu'il aimerait bien remettre sur le devant de la scène :

Il doit y avoir de la passion dans l'équipe derrière les projets. Cela ne signifie pas que l'équipe doit être l'équipe d'origine à chaque fois. Je ne suis pas du genre - et c'est peut-être juste mon approche - je ne suis pas du genre à venir prendre une franchise à une équipe et à la retirer de la discussion ou du processus de développement sur la façon dont quelque chose de nouveau est construit. Je pense que les créateurs originaux, la culture – franchement, certaines des leçons que nous avons tirées des expériences passées ici sont très importantes. Vous avez vu dans notre histoire que nous n'avons pas touché à toutes les franchises que les gens aimeraient que nous touchions – fans de Banjo, je vous entends. Mais c'est vrai que, quand on trouve la bonne équipe, et la bonne opportunité, j'aime revenir en arrière pour revisiter des histoires et des personnages qu'on a vu précédemment.

Phil Spencer cite notamment Age of Empires et Killer Instinct qu'il a remis au goût du jour ces dernières années, mais il y a encore un tas de licences qui dorment dans les placards de Microsoft, Banjo et Kazooie en fait partie. Les deux héros ont refait parler d'eux ces dernières années lors de leur arrivée dans Super Smash Bros. Ultimate, les fans étaient évidemment ravis, mais un vrai nouveau jeu inédit serait encore mieux !

