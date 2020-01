Fast & Furious Crossroads : de nouvelles images dévoilées

Lors des Game Awards 2019, Bandai Namco et Slightly Mad Studios ont officialisé Fast & Furious Crossroads, un jeu de course directement inspiré des films d'Universal Pictures. En attendant de découvrir le titre dans les prochains mois, les studios partagent de nouvelles images.

Pour rappel, Fast & Furious Crossroads mettra en scène Dom Torreto (Vin Diesel), sa compagne Letty Torreto (Michelle Rodriguez) et Roman Pearce (Tyrese Gibson) aux côtés de personnages inédits qui seront incarnés par Sonequa Martin-Green ou encore Asia Kate. Il s'agira évidemment d'un jeu de course, mais orienté vers l'action, les véhicules pouvant être équipés de gadgets. Et comme le montrent les visuels sur la page suivante, il n'y aura pas que des voitures !

Fast & Furious Crossroads est attendu dans le courant du mois de mai 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, le neuvième film de la saga sortant le 20 mai dans les salles françaises.