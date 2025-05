Fast Fusion : l'exclu Switch 2 à la F-Zero et WipEout se lance déjà en vidéo

Au lancement de la Switch 1 en 2017, Shin'en sortait sur l'eShop Fast RMX, un jeu de course bien nerveux inspiré des F-Zero et WipEout. Huit ans plus tard, ces deux franchises sont encore à l'arrêt, Shin'en va en profiter et sortira en même temps que la Switch 2 un nouveau jeu de course futuriste, Fast Fusion :

Pressé, Shin'en dévoile dès aujourd'hui la bande-annonce de lancement de Fast Fusion, qui devrait bien profiter des améliorations techniques de la nouvelle console de Nintendo. Le titre proposera une image en 4K HDR et un son 5.1 Surround sur les télévisions compatibles, ainsi que du multijoueur local en écran scindé à deux ou quatre joueurs. Grâce au GameShare, il sera même possible de jouer à plusieurs avec un seul exemplaire du jeu. Enfin, du côté des nouveautés in-game, Fast Fusion permettra de fusionner deux véhicules pour en créer un inédit, d'où le titre de cet opus.

Fast Fusion est le jeu de course antigrav le plus rapide que vous ayez peut-être jamais connu. Fais la course avec ton véhicule antigrav à travers de brillants circuits comme la magnifique forêt de Redwood, la planète Tempesta en pleine tempête ou les hauteurs aériennes de Yama Crest. Utilise l'excitante capacité « Fusion » ! Elle te permet de créer des centaines de machines de course améliorées. Fusionne tes véhicules préférés en de toutes nouvelles créations aux caractéristiques améliorées et à l'apparence unique. Prends tous les risques en utilisant la nouvelle technologie de saut antigrav pour devancer tes adversaires d'un cran au dernier moment.

Comme la Switch 2, la date de sortie de Fast Fusion est fixée au 5 juin 2025, vous pouvez précommander la console de Nintendo via notre guide d'achat.

