Fatal Fury: City of the Wolves, un footballeur vainqueur de 5 Ballons d'or rejoint le roster, son gameplay ne déçoit pas

Après une première bêta ouverte fin février et alors que la deuxième vient de débuter ce matin, SNK a effectué hier soir une annonce pour le moins incongrue concernant sa prochaine production de versus fighting Fatal Fury: City of the Wolves, qui avait été teasée en septembre dernier. Pour rappel, nous avions alors appris que Cristiano Ronaldo aka CR7 rejoindrait le jeu, sans plus de précision quant à la nature de cette collaboration, le joueur évoluant au club saoudien Al-Nassr FC. Sachant que le développeur et éditeur appartient à la MiSK Foundation depuis 2022 (après un investissement initial en 2020), il s'agit sans doute d'un rêve que s'est payé le prince héritier Mohammed ben Salmane. Oui, le footballeur va devenir un personnage jouable et ce n'est pas un poisson d'avril en avance !

Évidemment, CR7 combattra avec ses jambes, pouvant même faire apparaître une balle de nulle part, et déclamera son fameux « siu », une célébration que connaissent bien les fans du footballeur. En revanche, ce n'est pas lui qui donnera de la voix, des doubleurs anglais et japonais ayant été choisis pour cela.

CRISTIANO RONALDO (Masaaki Mizunaka en japonais, Juan Felipe Sierra en anglais) Style de combat : Football + Arts martiaux

Date de naissance : 5 février (comme dans la réalité, NDLR)

Type sanguin : inconnu

Aime : le Football, la Famille L'un des meilleurs footballeurs au monde. Il profite de son temps libre pour se rendre à South Town et perfectionner ses nouvelles compétences. Les différentes techniques qu'il a développées en jouant au football font de lui une force inarrêtable, même pour les combattants aguerris.

Vous trouverez ci-dessous la bande-annonce de gameplay de ce combattant pour le moins inattendu. Et, oui, il fera bien partie des 17 personnages jouables au lancement du jeu, de quoi agacer une partie de la communauté.

Bande-annonce en anglais

Bande-annonce en japonais

La sortie de Fatal Fury: City of the Wolves est fixée au 24 avril 2025 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC (Steam, Epic Games Store). Vous pouvez le précommander à partir de 59,99 € sur Amazon ou à la Fnac, voire dès 54,99 € chez Cdiscount.