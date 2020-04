FIFA 20 : une Stay and Play Cup avec de grands joueurs internationaux bientôt sur Twitch, et pour la bonne cause

Les fans de football s'ennuient ferme en cette période de crise sanitaire : toutes les compétitions ont été arrêtées et la situation risque de durer, alors que l'UEFA Euro 2020 a déjà été repoussé. EA Sports va tout de même leur permettre de se divertir avec un évènement organisé sur FIFA 20, dans lequel leurs sportifs préférés vont intervenir.



Electronic Arts tiendra du 15 au 19 avril la Stay and Play Cup, une compétition sur le jeu de football où participeront vingt stars des championnats européens. João Félix, Bruno Guimarães, Sergiño Dest, César Azpilicueta et Vinícius Júnior ont déjà été confirmés, mais Manchester City, Tottenham Hotspur, l'Olympique de Marseille, le PSG, le Borussia Dortmund, Valencia FC, l'AS Roma, l'Ajax Amsterdam, le PSV Eindhoven, l'AIK, Djurgården, le HJK Helsinki, le FC Copenhagen et Brondby auront aussi des représentants.

Ils s'affronteront en 1v1 avec des équipes avec 85/100 de moyenne dans des matchs à élimination directe, avec prolongation et penaltys en cas d'égalité. Bon, il faudra nous expliquer comment EA se débrouillera quand il restera cinq participants au troisième tour, mais il trouvera sûrement une pirouette pour se rattraper. Le gagnant repartira avec le plus grand respect de ses adversaires et des spectateurs, et rien de plus : un million de dollars sera plutôt reversé au Global Giving’s Coronavirus Relief Fund pour lutter contre la propagation du COVID-19.

Le tournoi sera diffusé sur le compte Twitch d'EA Sports, et risque d'être immanquable pour les amateurs de la discipline et les joueurs de FIFA 20.