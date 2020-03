FIFA 20 : une bande-annonce pour la sortie du patch avec les Copa Libertadores, Sudamericana et Recopa

C'est aujourd'hui, mardi 3 mars 2020, que vient d'être lancée la mise à jour amenant les coupes sud-américaines dans FIFA 20 sur PC, PS4 et Xbox One. EA Sports a forcément tenu à marquer le coup avec une bande-annonce de lancement.



L'occasion est aussi donnée de faire le point sur le contenu du patch, à commencer par les nouvelles équipes introduites : River Plate, Boca Juniors, Flamengo, Racing Club, C.A. Independiente, Millonarios et Universidad Católica, mais pas que, car 28 des sélections de Copa Libertadores seront présentes. Elles seront jouables dans le mode Tournoi CONMEBOL Libertadores, avec quatre autres équipes sud-américaines choisies au hasard pour arriver jusqu'aux 32 participants, mais également en Coup d'Envoi et en Carrière, où les Copa Libertadores, Sudamericana et Recopa sont désormais intégrées.

Les matchs joués dans le cadre de ces compétitions profitent d'une présentation authentique, de marques officielles, accessoires et de nouvelles modélisations des visages, 76 faciès ayant été retravaillés à cette occasion. Enfin, l'Estadio Presidente Juan Domingo Perón du Racing Club et l'Estadio Libertadores de América du Club Atlético Independiente s'ajoutent à la liste des stades disponibles, pour une expérience plus immersive que jamais.

