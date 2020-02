FIFA 20 : la mise à jour Copa Libertadores avec les équipes sud-américaines datée

Souvent délaissée par cette série de jeux vidéo calibrée pour l'Europe, l'Amérique du Sud va enfin être mise en lumière dans FIFA 20 d'ici quelques jours. Electronic Arts prévoit en effet de déployer sa mise à jour dédiée à la Copa Libertadores et aux équipes continentales le 3 mars prochain, sur PC, PS4 et Xbox One.

À cette date, un Mode Tournoi CONMEBOL Libertadores nous invitera à batailler pour remporter la coupe avec de grandes sélections, de la phase de poule à la finale : River Plate, Boca Junios, Flamengo, Racing Club, C.A. Independiente, Millonarios, Universidad Católica et Fluminense intégreront d'ailleurs la liste des équipes jouables à cette occasion. L'ambiance et la mise en scène des CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana et CONMEBOL Recopa seront accessibles en Coup d'Envoi, mais aussi intégrées au mode Carrière pour ceux qui passeront par l'Amérique du Sud.

Le mode FIFA Ultimate Team ne sera pas en reste, avec une sélection d'objets in-game inspirés de ces compétitions pour personnaliser nos équipes. N'hésitez pas à essayer toutes ces nouveautés, car elles seront gratuites, et donc accessibles à partir du 3 mars prochain.

Lire aussi : FIFA 20 : Marco van Basten retiré des Icônes FUT suite à une référence au salut hitlérien