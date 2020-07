FIFA : le Real Madrid reste partenaire officiel jusqu'à FIFA 25 au moins

En tant que leader sur le marché des jeux vidéo de football, Electronic Arts a forcément une relation privilégiée avec les institutions et les grandes équipes. Il vient par exemple de signer un nouveau contrat de dix ans pour exploiter La Liga et ses licences dans les jeux FIFA, et continue de soigner son portfolio de franchises.

5⃣ more years!@EASPORTSFIFA will be the Official Video Gaming Partner of @realmadrid until 2025????✍️????⚽️ pic.twitter.com/tfrbBoqFPi — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) July 16, 2020

Alors que le FC Barcelone est plutôt en partenariat avec eFootball PES, le Real Madrid va continuer son amourette avec EA Sports au moins jusqu'à FIFA 25. Electronic Arts vient d'annoncer qu'il signait un contrat de cinq ans avec le Real Madrid Club de Fútbol, ce qui nous emmène donc jusqu'en 2025. La modélisation du stade Santiago Bernabéu et des joueurs devrait être soignée pendant encore quelques années, et le club devrait utiliser l'imagerie du jeu dans sa communication dans le même temps. Le timing est parfait, car le club espagnol vient de remporter le titre de champion d'Espagne à l'avant-dernière journée.

Alors qu'Eden Hazard était sur la jaquette de FIFA 20, cela veut-il dire qu'un joueur du Real Madrid ou plusieurs vont figurer sur la pochette de FIFA 21 ? Et si notre Karim Benzema national, en forme comme rarement cette saison, avait droit à ce privilège ? La réponse dans quelques semaines : la sortie de FIFA 21, c'est pour rappel pour le 9 octobre 2020 sur PC, PS4, Xbox One et Switch (où il peut être précommandé à partir de 49,99 €), et plus tard sur PS5, Xbox Series X et Stadia.