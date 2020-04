Final Fantasy IX devient (littéralement) injouable sur Steam après une mise à jour

Square Enix et les portages des Final Fantasy canoniques, c'est une histoire qui dure depuis des années et qui a connu beaucoup d'embûches. Les versions modernisées pour les plateformes de téléchargement et les consoles contemporaines comportent presque toutes leurs petits défauts sortis de nulle part, en témoigne ce bug de son rencontré sur Final Fantasy VII.

Ajouter des problèmes à un RPG déjà sorti, l'éditeur ne l'avait pas encore fait, mais il faut une première à tout. Square Enix vient en effet de sortir une mise à jour pour la version Steam de Final Fantasy IX, la seule à ce jour disponible sur PC. Nul ne sait ce qu'était sensé apporter ce patch, mais les joueurs ont vite découvert ce qu'il enlevait : quasiment toutes les données liées au jeu, et donc la possibilité même de le lancer.

Oui, Final Fantasy IX est littéralement injouable sur PC depuis le début d'après-midi, mais d'après l'historique des modifications de l'application, il semblerait que le problème soit en cours de résolution. Il s'agit donc très certainement d'une drôle d'erreur et pas d'une première pierre avant le retrait du jeu de Steam : nous vous tiendrons au courant dès que la situation sera rentrée dans l'ordre.



Lire aussi : TEST - Final Fantasy IX : que vaut cette adaptation sur PC ?