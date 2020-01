Final Fantasy VII Remake : petite augmentation du prix du collector et ouverture de restaurants au Japon !

Bonjour, le changement de tarif n est pas du fait de SE comme le dit l article mais accompagne juste le changement de la TVA depuis octobre 2019, passant de 8% a 10%.

Le prix etant de 33980 avant les taxes. ( et il n a pas change)

C etait deja indique sur le site japonais pour les reservations avant le changement de tva.

Le nouveaux prix est effectif depuis octobre.

Square Enix a envoye un mail rappelant le changement de taxe et donc le changement de prix. (en septembre 2019).



Bref tout ca pour dire que l article est tres approximatif, qu il est redige rapidement pour faire de la news et du clique sans aucunes recherches ( le redacteur qui vit au japon il me semble...) et que ce changement n a rien d actuel.



On frole tout de meme la desinformation a cause du manque de recherche quand le redacteur balance des phrases types :

" mais un petit communiqué sur la chose n'aurait pas été du luxe... Pour le coup, croisons les doigts de ne pas voir la même chose en Occident ."

Sachant que c etait deja indique a l epoque avant le changement de taxe, que square a prevenu les acheteurs par mail et que contrairement a ce que sous entend l article, SE ne vient pas de changer ses prix ( la tva si, ya 3 mois) je ne vois pas en quoi l occident serait impacte.