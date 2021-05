Final Fantasy XIV : le détail du planning des deux jours du Fan Festival, à suivre dès cette nuit à 3h00 pour la conférence d'ouverture !

Le week-end tant attendu par les joueurs de Final Fantasy XIV arrive enfin. Eh oui, c'est ce samedi 15 et ce dimanche 16 mai 2021 qu'a lieu le Fan Festival Around the World qui a lieu exclusivement en ligne cette année et sera diffusé en direct depuis le Tokyo Garden Theater. L'intérêt majeur sera bien évidemment la keynote d'ouverture qui nous fera découvrir une version allongée de la cinématique d'Endwalker et de nouvelles informations au sujet de cette extension 6.0, mais il y aura également au programme divers panels à suivre, ainsi que la 64e Lettre du Producteur Live et des activités directement en jeu.

Parmi les annonces attendues, il y a bien évidemment celle du deuxième job inédit en plus du Sage, qui sera pour rappel un DPS de mêlée, celle de la date de sortie bien qu'avec le retard pris en raison du COVID-19 elle pourrait ne pas encore être totalement fixée, et la traditionnelle édition collector dont nous imaginons mal l'éditeur se passer.

Concernant les activités, une exposition d'art est présente sur le site de l'évènement, avec la vidéo ci-dessous montrant la reproduction en LEGO de Cristarium, ainsi qu'un concours pour élire les plus beaux fanarts réalisés par les joueurs (ouvert jusqu'au 18 mai à 16h59). Diverses recettes de cuisine sont elles à votre disposition pour réaliser des plats dignes de l'Eorzea Café, un concours de gpose est organisé avec pour l'occasion la mise à disposition de cadres et stickers rappelant qu'ils ont été pris lors du Fan Fest et un Défi d'Uznair permettra à 2021 chanceux de remporter au choix la coiffure « Strife » de l'ami Cloud, la Barde noble, la Gaélicasquette ou la Boucle d'oreille oiseau bleu.

Les joueurs peuvent également retrouver en boutique plusieurs nouveautés payantes, à savoir la monture à 8 places Baleine lunaire (28,05 € au lieu de 33 €), les mascottes Edge, Rydia et Rosa (5,09 € au lieu de 5,99 € l'unité) et des Rouleaux d'orchestrion Scions & Sinners (Piano et Band) ainsi que Pulse (8,93 € au lieu de 10,50 € l'unité), la promotion prenant fin le jeudi 10 juin à 9h00. Et bien sûr, le store en ligne de l'éditeur vend lui aussi quelques goodies pour l'occasion.

Quant aux deux jours de live, vous pouvez retrouver le programme ci-dessous et visionner le tout via les flux YouTube. Puisque l'évènement se déroule au Japon, il va falloir vous mettre à l'heure japonaise si vous souhaitez suivre le tout en direct. Cette fois, les concerts sont visibles gratuitement, alors autant ne pas vous priver. Évidemment, nous résumerons les annonces sur le site après quelques tasses de café ! Au passage, vous pouvez retrouver en page suivante quelques mots des membres de l'équipe de développement partagés avant l'ouverture des festivités.

Jour 1 - Samedi 15 mai 2021 3h00 à 5h00 - Conférence spéciale avec Naoki Yoshida.

- Conférence spéciale avec Naoki Yoshida. 5h00 à 5h30 - Cérémonie d'ouverture.

- Cérémonie d'ouverture. 6h00 à 7h00 - How do you like Hydaelyn? : des détails sur le monde de FFXIV seront donnés par Ryoji Takeda, Gunisaka et Banri Oda.

- How do you like Hydaelyn? : des détails sur le monde de FFXIV seront donnés par Ryoji Takeda, Gunisaka et Banri Oda. 7h30 à 9h00 - Panel des développeurs : les coulisses du développement du jeu seront abordées en présence de Naoki Yoshida, Takanobu Miyazawa et Daisuke Nakagawa.

- Panel des développeurs : les coulisses du développement du jeu seront abordées en présence de Naoki Yoshida, Takanobu Miyazawa et Daisuke Nakagawa. 9h30 à 10h30 - Bienvenu chez Naoki ! : Yoshi-P et Toshio Muroushi recevront divers invités pour discuter (audio uniquement en japonais).

- Bienvenu chez Naoki ! : Yoshi-P et Toshio Muroushi recevront divers invités pour discuter (audio uniquement en japonais). 11h30 à 12h50 - Concert de piano : la talentueuse Keiko interprétera différents morceaux de la bande-son du jeu, en présence de Masayoshi Soken et Toshio Muroushi.

Jour 2 - Dimanche 16 mai 2021 3h00 à 3h30 - Ouverture

- Ouverture 3h50 à 5h30 - 64e Lettre du Producteur Live : les dernières informations au sujet du jeu et du patch 5.5 Death Unto Dawn seront données par Naoki Yoshida et Toshio Muroushi, avec la présence de Natsuko Ichikawa.

- 64e Lettre du Producteur Live : les dernières informations au sujet du jeu et du patch 5.5 Death Unto Dawn seront données par Naoki Yoshida et Toshio Muroushi, avec la présence de Natsuko Ichikawa. 6h00 à 7h00 - Évènement cosplay « Le mirage, c'est la vie ! » : Naoki Yoshida, Toshio Muroushi et Saki Takayanagi dévoileront certains des participants au concours in-game de cosplay.

- Évènement cosplay « Le mirage, c'est la vie ! » : Naoki Yoshida, Toshio Muroushi et Saki Takayanagi dévoileront certains des participants au concours in-game de cosplay. 7h30 à 8h30 - Live Q&A : Naoki Yoshida et Toshio Muroushi répondront aux questions des joueurs.

- Live Q&A : Naoki Yoshida et Toshio Muroushi répondront aux questions des joueurs. 8h45 à 10h00 - Le doublage de FFXIV : une rétrospective de scènes clés du jeu sera effectuée en compagnie des doubleurs, de Naoki Yoshida et Toshio Muroushi (audio uniquement en japonais).

- Le doublage de FFXIV : une rétrospective de scènes clés du jeu sera effectuée en compagnie des doubleurs, de Naoki Yoshida et Toshio Muroushi (audio uniquement en japonais). 10h00 à 11h00 - Qui veut gagner des gillions ? : l'équipe communautaire occidentale et des créateurs de contenu s'affronteront en équipe lors d'un grand quiz. Participants : Aya Montoya, Clément Ruggeri, Danielle Grafft, Natasha Cheng, Mrhappy, Spofie, Larryzaur, Anonymoose, Alex Moukala, Zepla, Frosty et Ethys.

- Qui veut gagner des gillions ? : l'équipe communautaire occidentale et des créateurs de contenu s'affronteront en équipe lors d'un grand quiz. Participants : Aya Montoya, Clément Ruggeri, Danielle Grafft, Natasha Cheng, Mrhappy, Spofie, Larryzaur, Anonymoose, Alex Moukala, Zepla, Frosty et Ethys. 11h30 à 12h50 - Concert de rock : le groupe The Primals viendra mettre le feu sur scène !

- Concert de rock : le groupe The Primals viendra mettre le feu sur scène ! 12h50 à 13h00 - Cérémonie de clôture.

Si vous ne vous êtes toujours pas mis à FFXIV, la Complete Collection PS4 est vendue 24,90 € sur Amazon, permettant également d'accéder à la version PS5 actuellement en bêta.

Lire aussi : Final Fantasy XIV : trailer et détails des nouveautés pour Death Unto Dawn, la barre des 22 millions de joueurs franchie