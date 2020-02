Final Fantasy XIV: Shadowbringers, le premier épisode d'une série de vidéos revenant sur la création de l'extension diffusé

Avec Final Fantasy XIV: Shadowbringers, Square Enix a encore su convaincre les 18 millions de joueurs de la communauté de son MMORPG et continue de lui apporter du contenu régulièrement, comme ce fut le cas plus tôt dans le mois avec la mise à jour 5.2 Echoes of a Fallen Star. Pour continuer à surfer sa popularité et en assurer la promotion, l'éditeur a prévu la diffusion d'une série de carnets de développeurs en vidéo, le premier étant d'ores et déjà disponible, permettant de revenir en détail sur la création de l'extension.

Chaque épisode va être centré sur un point particulier du développement, à commencer par « Raconter une histoire ». Comme le résumé de la vidéo le rappelle si bien, attention aux spoilers ! Nous retrouvons évidemment Naoki Yoshida, mais aussi le lore master Banri Oda et Natsuko Ishikawa, auteure de l'Épopée aux côtés de ce dernier. Si vous désirez connaître les secrets de la narration de Shadowbringers, nous ne pouvez que vous conseiller d'y jeter un œil. Nous avons par la suite rendez-vous chaque jeudi à 13h00 pour en apprendre davantage à travers les autres vidéos de cette série :

Vous pouvez par ailleurs retrouver en page suivante des visuels des nouveaux éléments introduits avec le patch 5.2, dont le site officiel avait été mis à jour avec les quelques détails ci-dessous, de quoi saisir rapidement les informations si vous n'avez pas le temps de vous pencher sur notre compte rendu de la précédente Lettre du Producteur Live, que vous pouvez par ailleurs revoir ici.

Monde primitif

Défis : Les Nuées de Brandons

Lors de son combat contre une machine de guerre garlemaldaise au blindage couleur sang et aux griffes acérées, le héros d'Éorzéa devra non seulement faire face à cette nouvelle menace, mais aussi affronter un démon ressurgi de son passé.

Nouvelles instances

Quêtes tribales des Qitari

Dans Rak'tika vivait jadis une tribu d'hommes-bêtes semblables à des rats, et plus personne ne les avait aperçus depuis le déluge de Lumière. Un de vos alliés les plus... chétifs va vous amener à les rencontrer et à découvrir par la même occasion un pan entier de l'histoire de la forêt qui avait été perdu jusqu'ici...

Nouveaux chantiers de la reconstruction d'Ishgard (MAJ 5.21)

La résurrection d'Azurée se poursuit sous la direction de Francel de Haillenarte, et cette fois, c'est le quartier résidentiel du Nichoir que les artisans du monde entier projettent de rebâtir. Prêtez-leur main-forte afin que les miséreux de la sainte Cité, privés de tout durant la Guerre du chant des dragons, puissent enfin retrouver espoir en l'avenir.

Pêcheurs : Pêche en mer

Embarquez à bord de l'Ambition, la nouvelle perle de la guilde des pêcheurs ! Vous pourrez y profiter du paysage qu'offre le large, mais surtout, n'oubliez pas votre ligne ! La haute mer, et surtout les courants spectraux qui la traversent, regorgent de créatures marines inconnues qui ne demandent qu'à mordre à votre hameçon !

Gold Saucer : Nouveau parcours de Haute voltige

Un nouveau parcours vient s'ajouter à l'attraction phare du Gold Saucer ! Essayez-vous à Haute voltige dans un tout nouveau décor noscéen, la cité croulante de Nym !

Nouveaux éléments de jeu

Refonte de l'artisanat et de la récolte (MAJ 5.2 et 5.25)

Les améliorations du système d'artisanat et de récolte se poursuivent avec la mise à jour 5.2 ! En plus des changements mineurs effectués dans la continuité de la 5.1, les amateurs du marteau et de la faucille ont désormais le plaisir de voir les prévisions de progression et de qualité dues à leurs actions, les fanas de pêche peuvent accrocher un leurre universel au bout de leur canne, et tout ce beau monde aura la chance d'améliorer ses outils de travail à la manufacture de Cielacier. En outre, la matérialisation ne détruit plus l'équipement utilisé, et les restrictions de classe pour sertir des matérias ont été levées. Osons le dire : il n'a vraiment jamais fait aussi bon être artisan ou récolteur !

Nouvelle partie +

De nouvelles quêtes à revivre vont être ajoutées aux chroniques d'une nouvelle ère et aux histoires annexes.

Nouveaux objets

Ombrelles

Le soleil tape un peu trop fort ? Rien à craindre ! Déployez votre ombrelle pour vous protéger de ses rayons, ou juste pour frimer !

Mémoquartz allagois fabuleux

De nouveaux mémoquartz à échanger contre de puissantes pièces d'équipement ont été ajoutés.