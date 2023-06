Final Fantasy XVI aura finalement un patch day one, des ajouts techniques post-lancement prévus et un spot TV artistique diffusé

L'attente touchera bientôt à sa fin puisque c'est cette semaine que sortira Final Fantasy XVI sur PS5, le lancement de l'Action-RPG de Square Enix étant prévu ce jeudi 22 juin. C'est donc la dernière ligne droite et les derniers détails de sa communication sont donc distillés sur la Toile. Après une vidéo servant à promouvoir l'immersion apportée par la console de Sony, c'est un live japonais pour le pré-lancement qui a été diffusé ce week-end en présence des principaux membres de l'équipe de développement, à revoir en fin d'article. C'est à la manière d'une Lettre du Producteur Live qu'ils ont donc fait le point, avec une traduction en anglais des éléments visuels partagés.

Outre les informations déjà maintes fois répétées, un point a été fait sur les retours suite à la diffusion de la démo, à commencer par la synchronisation labiale ne matchant pas avec les dialogues japonais. Naoki Yoshida s'en est excusé, cela aurait demandé trop de travail puisque la performance capture des visages est basée sur ceux des acteurs anglophones et le résultat en utilisant une IA (comme dans FFVII Remake) n'était pas convaincant. Il encourage donc les joueurs à essayer de jouer en anglais avec les sous-titres dans la langue de leur choix.

Après le lancement, vous pouvez vous attendre à quelques « ajouts » visant à améliorer les performances du framerate, à ajuster le motion blur (flou de mouvement) ainsi que pouvoir le désactiver, à des options pour régler la vitesse de la caméra et pouvoir désactiver le suivi automatique, et à plus d'options de mapping des touches. Rien de réellement nécessaire, mais au moins l'équipe est à l'écoute. En revanche, l'absence d'une mini-carte est totalement voulue pour encourager les joueurs à naviguer en se fiant à l'environnement, en plus du fait que la carte des zones pouvant être explorées est accessible via le pavé tactile (pas dans les « stages » et les lieux de la démo). Par ailleurs, et parce que ce n'est peut-être pas assez clair en jeu, une fois un ennemi verrouillé avec L1, il est possible de changer de cible en appuyant sur R3.

L'équipe est également en train de chercher l'origine d'un souci très rare faisant crasher la démo avec l'aide de Sony Interactive Entertainment, conseillant au passage de bien penser à dépoussiérer la console, ce qui ne peut effectivement pas lui faire de mal de temps à autre. Autre conseil prodigué, l'utilisation du HDR et de bien ajuster les paramètres du moniteur utilisé pour jouer si vous trouvez certains passages trop sombres, puisqu'il y a visiblement eux des retours négatifs concernant la deuxième démo au Fort Norvent qui se déroule de nuit. Et puisque cela nous est arrivé avec notre TV 4K, désactivez le « mappage des tons dynamique » pouvant être activé d'office, car cela crée un filtre obscurcissant davantage l'écran...

Par ailleurs, malgré ce qui avait été dit ces derniers mois, il y aura finalement bien un patch de pré-lancement pouvant être téléchargé, corrigeant un bug apparaissant dans des circonstances bien précises et qui empêche alors la progression, un autre où le jeu pourrait se fermer là encore sous des conditions spécifiques (autant dire qu'il doit falloir le chercher pour que ça arrive), optimisant les performances dans certains lieux et corrigeant des erreurs de textes mineures. Là encore, l'équipe s'en excuse puisqu'elle souhaitait ne rien nous faire télécharger de plus. Le patch devrait peser environ 300 Mo, une taille dérisoire, et sera disponible dès le 20 juin. Fun fact, le jeu aurait pu tenir sur deux Blu-ray, mais l'équipe a réussi six mois avant la sortie à tout faire tenir sur un seul, permettant d'abaisser les coûts de production en plus de faire en sorte que tout soit optimisé avant d'atteindre le statut gold (ce qui aurait dû éviter une mise à jour day one dans l'idéal).

Concernant les spoilers, il sera autorisé de streamer à partir du 22 juin à minuit selon notre région et, malheureusement, des copies publiques étant déjà dans la nature, un message a été posté sur les réseaux pour demander de ne pas publier de visuels ou vidéos avant le lancement. Mais bon, le respect étant ce qu'il est sur Internet... faites attention en naviguant !

Enfin, une publicité japonaise a été diffusée, avec des animations dans un style artistique rappelant les peintures de la Renaissance et quelques scènes du jeu. Davantage d'illustrations de ce type ornent d'ailleurs les lieux publics de Shibuya, Osaka et Fukuoka. Elles ont été partagées sur le site officiel et peuvent être vues en page suivante, mais attention aux légers spoilers. Vous pouvez aussi y retrouver la couverture du prochain numéro de Famitsu dédiée au jeu. L'écran 3D de Shinjuku a lui droit à sa propre attraction visuelle !

Un aperçu des deux coffrets de l'OST a sinon été montré, de quoi mettre un mini Soken dans votre lecteur !

Si vous souhaitez précommander FFXVI, Amazon le propose à partir de 71,99 € et la Fnac dès 68,99 €.

