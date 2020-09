FiNC HOME FiT : un nouveau jeu de sport annoncé sur Switch

La Nintendo Switch a connu un fort succès lors du confinement grâce à Animal Crossing: New Horizons, mais également Ring Fit Adventure, un jeu d'entraînement sportif bien pratique pour garder la forme sans trop s'éloigner de son salon. La console japonaise n'en est pas à son coup d'essai, Fitness Boxing avait lui aussi séduit les sportifs, et prochainement, c'est FiNC HOME FiT qui devrait faire de même.

Le jeu développé par Pocket se base sur FiNC, une application de fitness et de santé qui cartonne au Japon et qui propose des exercices mélangeant les arts martiaux (boxe, karaté, Muay Thay et Kung-Fu) afin de faire travailler le cardio et brûler les graisses. FiNC HOME FiT proposera ainsi 60 programmes d'entraînement pour se remettre en forme, avec des jeux de rythme, des coaches pour l'accompagnement d'exercices quotidiens (doublés par Ayane Sakura, Marina Inoue, Kotono Mitsuishi et Hiro Shimono) et la possibilité de lier son compte avec l'application FiNC pour suivre ses résultats.

La date de sortie de FiNC HOME FiT est déjà fixée au 29 octobre 2020 sur les Nintendo Switch japonaises, il sera vendu 5 500 ¥ (environ 43 €). Pour l'instant, rien n'indique que le jeu sortira de l'Archipel, il faudra se contenter de Ring Fit Adventure, vendu 59,99 € sur Amazon.fr.