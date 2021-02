Home Sweet Home: Survive, un nouveau d'horreur au gameplay asymétrique dévoilé en vidéo

Yggdrazil Group s'est déjà fait une petite réputation sur Steam avec Home Sweet Home, un jeu d'aventure horrifique en solo qui mêle infiltration et énigmes. Le titre est sorti en 2017, une suite a vu le jour deux ans plus tard, et cette semaine, le studio dévoile Home Sweet Home: Survive, un spin-off orienté vers le multijoueur.

À la manière de Dead by Daylight, Home Sweet Home: Survive met en scène un Spectre qui doit traquer quatre Survivants dans une arène, le gameplay change en fonction de qui vous incarnez. Le Spectre doit éviter de se faire tuer et traquer méthodiquement ses adversaires en usant de techniques spéciales, tandis que les Survivants doivent coopérer pour accomplir des objectifs avant de s'enfuir, et chacun dispose de statistiques et capacités leur étant propres. L'action se déroule dans l'Hindrance, une dimension entre le monde des vivants et celui des morts.

Home Sweet Home: Survive n'a pas encore de date de sortie précise, mais il est attendu dans le courant de l'année 2021, toujours sur Steam.