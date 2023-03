Fire Emblem Engage : une date de sortie proche pour le DLC Xénologue déchu dans une nébuleuse bande-annonce

Nintendo n'a visiblement pas envie de prolonger l'exposition médiatique de son Fire Emblem Engage plus que de raison, car son dernier DLC est déjà en ligne de mire. Pour rappel, ce jeu de stratégie signé Intelligent Systems est paru le 20 janvier dernier, avec le même jour une première vague de contenus additionnels ajoutant l'Emblème d'Edelgard (avec Dimitri et Claude) et celui de Tiki. Lors du dernier Nintendo Direct début février, ce sont Hector, Soren et Camilla qui ont suivi. Le Volume 3 a de son côté été lancé dans l'indifférence générale le 8 mars dernier (aucun communiqué n'a été envoyé, c'est dire), apportant Veronica ainsi que Chrom et Daraen. Il ne reste plus que l'extension scénarisée Xénologue déchu, simplement teasée, du moins jusqu'à ce mercredi.

Eh oui, l'éditeur nous en reparle déjà et c'est bien normal, car sa date de sortie est fixée au 5 avril ! Oui, c'est dans seulement deux semaines. La bande-annonce du jour en montre beaucoup tout en parvenant à rester vague sur le pourquoi du comment, car tout porte à croire que notre avatar Alear, le Dragon divin, va se retrouver plongé dans un univers alternatif où il est censé être mort et où les personnalités des personnages ne sont pas celles que nous connaissons. C'est ce que semble également confirmer un tweet du compte officiel japonais. Diamant et Alcryst ont par exemple leurs caractères totalement intervertis, tandis que les Quatre Chacals se battront à nos côtés sous l'appellation Quatre Zéphyrs, protégeant les personnages inédits que sont Nel et Nil, eux aussi des Dragons déchus. Certains noms ont d'ailleurs été modifiés dans ce monde, Zephia étant Zelestia, Griss devenant Gregory et Marni se faisant appeler Madeline. Quant à Mauvier, il restera apparemment le même.

Le fil rouge devrait également tourner autour de la récupération de 7 Bracelets, un terme déjà employé pour désigner les accessoires des autres DLC, qui auront le même rôle que les Anneaux du jeu de base. Des combats entre doublons de généraux sont aussi montrés, à voir s'ils ont un rapport avec la trame.

