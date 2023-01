Fire Emblem Engage fait le point sur son contenu en vidéos, plusieurs spots TV partagés

La semaine prochaine sortira le premier gros jeu de l'année sur Switch, Fire Emblem Engage, dont la principale particularité est de nous faire jouer aux côtés d'anciens personnages de la licence grâce aux Anneaux d'Emblèmes, un élément central aussi bien pour le gameplay que le scénario. La branche japonaise de Nintendo communique activement sur le jeu et a récemment publié plusieurs vidéos promotionnelles, à commencer par une traditionnelle bande-annonce overview, à découvrir ci-dessous.

L'introduction nous montre brièvement les différents royaumes constituant le continent d'Elyos, à savoir Firene, Brodia, Elusia, Solm et Lythos au centre, le choix du sexe de notre avatar Alear, le vil Sombron, l'Emblème Marth et un passage cinématique tiré de l'introduction, avant d'embrayer sur le cœur du gameplay. Un aperçu de différentes batailles nous est donc donné, avec les explications basiques sur leur fonctionnement, une mise en avant des multiples compagnons d'armes que nous rencontrerons et qui rejoindront notre armée, et évidemment les types d'attaques au corps à corps ou à portée. Le changement de classe est ensuite abordé, puis la fusion qui offre alors de nouvelles capacités à son utilisateur. Vient ensuite un tour d'horizon des fonctionnalités du hub qu'est Somniel, déjà montrées en décembre, qui s'étoffent au fil de l'aventure. Et pour bien conclure, quelques passages cinématiques viennent faire monter la hype, tandis qu'un rappel de l'utilisation des amiibo est effectué.

En plus de ça, une longue vidéo dédiée aux affrontements tactiques est visible ci-dessus, ainsi que deux spots TV de 30 secondes et une plus longue pub destinée à Internet.

Pour rappel, la date de sortie de Fire Emblem Engage est fixée au 20 janvier et vous pouvez retrouver nos impressions ci-dessous. À cette même date, un Pass d'extension ajoutera déjà de nouveaux Emblèmes. Le jeu est disponible en précommande sur Amazon au prix de 44,99 €.

Lire aussi : PREVIEW Fire Emblem Engage : Marth attaque !