Fire Emblem Engage : le DLC Xénologue déchu et les prochains Emblèmes du Pass d'extension dévoilés

Le Nintendo Direct de ce mercredi soir a mis à l'honneur les contenus additionnels des différents jeux de l'éditeur déjà sortis et Fire Emblem Engage n'a pas fait exception avec son Pass d'extension. Il avait été dévoilé lors des Game Awards et son Volume 1 ajoutant les Emblèmes d'Edelgard (avec Dimitri et Claude) et Tiki est d'ores et déjà accessible depuis le lancement. Eh bien, l'éditeur ne perd pas de temps puisqu'il a dévoilé l'ensemble des personnages supplémentaires qui leur feront suite.

Pour chacun, des missions supplémentaires serviront à les recruter au travers de batailles tactiques qui devraient une fois encore être de bon goût. Mieux encore, l'éditeur ne traîne pas et nous tease déjà le Volume 4, à savoir le DLC scénaristique inédit appelé Xénologue déchu, avec l'apparition de personnages inédits. Et, oui, la deuxième vague sort aujourd'hui, incluse dans le Pass d'extension coûtant 29,99 €. Des visuels sont disponibles en page suivante.

Volume 2 (disponible) - Hector (Emblème de la Force), Soren (Emblème de la Perspicacité), et Camilla (Emblème de la Révélation).

Volume 3 - Chrom et Daraen (Emblème des Liens) et Veronica (Emblème des Héros.

Vous pouvez vous procurer Fire Emblem Engage sur Amazon au prix de 44,99 €, n'hésitez pas à consulter nos impressions avant de craquer.

Lire aussi : TEST Fire Emblem Engage : des noces de cuivre qui ravivent la flamme d'antan