Fire Emblem Engage : le hub flottant de Somniel et ses activités présentés en détail

À désormais un mois de son lancement, Fire Emblem Engage va évidemment être plus présent dans l'espace médiatique au-delà du compte japonais de la licence, très proactif depuis son annonce en septembre dernier. Nous avions déjà eu droit à un bon avant-goût de son scénario, puis à des explications sur son gameplay faisant usage des Anneaux d'Emblèmes. Cette fois, place une visite guidée de Somniel, notre base d'opération céleste.

Notre statut de Dragon divin nous donnera pleinement accès à ce lieu entre deux batailles. Évidemment, sa fonction première sera de nous permettre de préparer les affrontements à venir, la place donnant accès à une armurerie et une boutique d'objets, du classique. Dans la salle des Emblèmes, 12 piédestaux servant à abriter les Anneaux seront présents, en plus de celui en son centre, offrant la possibilité d'interagir avec les personnages qu'ils abritent, mais aussi d'hériter de compétences. Une option servira à la création d'anneaux de lien représentant d'autres personnages passés de la licence, avec un système de style gacha où les doubles pourront être fusionnés pour créer des versions plus puissantes. Les Anneaux d'Emblèmes peuvent également être polis (si astiquer les badges dans Pokémon vous manque) afin de renforcer notre lien avec.

Une arène servira elle à confronter nos unités au cours de face-à-face factices, tandis que la Tour des épreuves proposera des batailles relevées servant à obtenir diverses récompenses via le mode Tourmente, ainsi que d'autres défis variés. De la création et du partage de carte sera également possible à travers le Multivers, du moins si vous possédez un abonnement au Nintendo Switch Online.

Autre composante importante du jeu et de la licence, nous apprendrons à connaître les membres de notre armée et passerons du bon temps avec eux à Somniel, par exemple en partageant un repas avec eux au café, avec un système de préparation des plats encore plus poussé que celui de Three Houses. Cela influencera également leurs statistiques pour la bataille suivante. Des cadeaux, dont certains seront à ramasser dans le hub, pourront être offerts afin de renforcer nos liens.

Parmi les autres activités disponibles, nous retrouvons une ferme hébergeant des animaux recueillis à travers Elyos. Une créature appelée Sommie y vit aussi et il semblerait qu'en prendre soin se révèle bénéfique, des fragments de lien étant obtenus grâce à elle. Nos généraux seront personnalisables à l'aide de vêtements à acheter, car c'est bien connu, avoir du style donne l'avantage dans une guerre. L'entraînement dans l'arrière-cour aura lui pour effet d'augmenter nos statistiques, nous proposant des mini-jeux de rythme sous la forme d'exercices physiques. La pêche sera également de retour, en plus de prédictions à l'effet non dévoilé et de ce qui s'apparente à des phases de shoot'em up à dos de dragon.

Si vous possédez des amiibo, un pavillon dédié vous récompensera, notamment par des tenues exclusives pour les figurines de la licence, reprenant celles des personnages scannés, en plus de thèmes musicaux de leurs jeux, comme Fódlan Winds pour FE3H ! Enfin, nous disposerons de nos propres quartiers pour nous reposer, où nos alliés viendront parfois nous réveiller d'une bien drôle de manière...

Si vous souhaitez entendre les voix japonaises, la présentation est également disponible dans la langue de Mishima depuis quelques jours.

Fire Emblem Engage est attendu le 20 janvier 2023 sur Switch. L'aventure se poursuivra ensuite avec des DLC, dont une extension narrative.

