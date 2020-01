Fire Emblem: Three Houses, des visuels et détails supplémentaires pour le DLC Ombres embrasées

Hier après-midi, Nintendo a fait plaisir aux fans de Fire Emblem avec l'annonce de l'arrivée dans Super Smash Bros. Ultimate de Byleth et dans la foulée la révélation que tout le monde attendait de la vague 4 de DLC de Fire Emblem: Three Houses.

C'est justement ce contenu venant conclure le Pass d'extension du jeu qui nous intéresse à présent, car le site japonais de Nintendo a partagé des visuels (à voir en page suivante) et quelques détails supplémentaires sur Ombres embrasées et les Loups de cendre. Pour commencer, les noms des doubleurs japonais des personnages de cette 4e classe secrète vivant dans l'Abysse ont été donnés. De gauche à droite, nous avons donc Yuri (doublé par Junya Enoki), qui est bien un homme malgré les apparences, Constance (Sarah Emi Bridcutt), Balthus (Subaru Kimura) et Hapi (Sachika Misawa).

Nous les rencontrerons donc dans l'Abysse, une nouvelle zone à explorer avec notre avatar, au sein d'un scénario annexe qui sera accessible à partir du menu principal et utilisera un espace de sauvegarde différent du jeu de base. Il faudra d'ailleurs choisir le sexe du personnage et la difficulté avant de commencer, cette dernière étant décrite comme plus élevée que la normale. Le rythme sera d'ailleurs différent, avec des membres fixes pour les batailles et à priori pas de calendrier à respecter. Le résumé présent avec la bande-annonce nord-américaine précise lui qu'il sera possible de recruter les membres des Loups de cendre dans le jeu de base une fois le DLC terminé, qui auront d'ailleurs de nouvelles classes dont le trailer donne quelques pistes.

La date de sortie de l'extension Ombres embrasées de Fire Emblem: Three Houses est fixée au 13 février prochain sur Switch.

