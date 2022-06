Fire Emblem Warriors: Three Hopes, une bande-annonce de lancement partagée, faisant le point sur ses possibilités

Nous sommes le vendredi 24 juin 2022, c'est donc ce jour que les joueurs appréciant les musou et la saga Fire Emblem peuvent découvrir la version complète de Fire Emblem Warriors: Three Hopes, qui avait eu droit à une démo au début du mois en plus d'un « Final Trailer » introduisant les Loups de cendre. Évidemment, Nintendo n'a pas manqué de diffuser une bande-annonce de lancement, qui fait le point sur ce à quoi vous pouvez vous attendre et montre au passage plusieurs personnages jouables supplémentaires et un ennemi bien connu.

En plus de retrouver les ex-élèves combattant pour Adrestia, Faerghus et Leicester pour tout autant de scénarios prenant place côté Empire, Royaume et Alliance, vous noterez donc la présence de Seteth et Catherine appréciant un bon repas cuisiné par Shez au camp, de Holst le frère d'Hilda se déchaînant, mais aussi du vil Thales. De l'action à gogo est également là pour séduire à grands coups d'attaques spéciales. Et si vous préférez les dialogues en japonais, présents dans le jeu pour rappel, voici pour vous :

Si vous êtes encore indécis, n'hésitez pas à jeter un œil à la preview que nous avions publiée, en attendant nos impressions complètes qui arriveront sous peu. Fire Emblem Warriors: Three Hopes est donc disponible sur Switch et peut être acheté 44,99 € sur Amazon.