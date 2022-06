Fire Emblem Warriors: Three Hopes, les Loups de cendre officialisés au roster dans un intense trailer, une démo disponible sur l'eShop !

Ça ne vous a sans doute pas échappé si vous attendez Fire Emblem Warriors: Three Hopes, de premières impressions sur le jeu ont été publiées, les nôtres étant disponibles via le lien en fin d'article. Nintendo a profité de ces previews pour diffuser une nouvelle bande-annonce, qui est qualifiée en japonais par Koei Tecmo de « Final Trailer ». Nous ne devrions donc pas en voir énormément plus d'ici le lancement, ce qui n'est pas plus mal pour conserver la surprise. Pour autant, bien des détails inédits ont été distillés dans cette vidéo, à commencer par l'annonce de personnages jouables bien connus des joueurs du DLC Ombres embrasées.

Oui, les Loups de cendre Yuri, Balthus, Constance et Hapi sont bel et bien jouables dans Fire Emblem Warriors: Three Hopes ! La vidéo met également en avant une fonctionnalité appelée Expédition avant de recentrer son propos autour de la rivalité entre Shez et Byleth, le Démon Cendré, tout en montrant divers passages du jeu, officialisant la présence de visages connus des fans comme Shamir, Rodrigue ou Jeralt.

Par ailleurs, l'autre nouvelle du jour est celle de la disponibilité d'une démo de Fire Emblem Warriors: Three Hopes sur l'eShop. Oui, vous pouvez dès maintenant découvrir le Prologue de l'aventure en jouant aux trois premiers chapitres. La progression sera conservée et transférable dans la version commerciale une fois lancée le 24 juin. Vous pouvez d'ailleurs la précommander sur Amazon au prix de 47,49 €. Fait étonnant, le communiqué de presse indique qu'il est possible de jouer en coopération lors de la démo, alors que cette option n'est normalement débloquée qu'au Chapitre 4.

