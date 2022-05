Fire Emblem Warriors: Three Hopes, les membres de l'Alliance de Leicester dévoilent leurs capacités en vidéo

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Fire Emblem Warriors: Three Hopes, dont la révélation des personnages jouables se poursuit sans trop de surprise pour le moment. En effet, hormis le ou la protagoniste Shez, nous retrouverons les visages familiers qui ont fait le bonheur des joueurs de Three Houses. Le Saint Royaume de Faerghus et l'Empire d'Adrestia se sont déjà montrés, place désormais aux jaunes !

C'est donc l'Alliance de Leicester qui est cette fois mise en avant en premier lieu son leader Claude. Les autres membres des Cerfs d'or sont bien là eux aussi, à savoir Hilda, Raphael, Lysithea, Lorenz plus élégant que jamais, Ignatz, Marianne et Leonie. Là encore, cela fait 8 personnages jouables de plus, pour un total de 25 jusqu'à présent. Reste à voir si nous aurons droit à une vidéo pour les membres de l'église et autres professeurs de Garreg Mach la semaine prochaine. Et pour ne pas changer, le trailer en japonais est disponible ci-dessous.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes est pour rappel attendu le 24 juin sur Switch. Vous pouvez le précommander sur Amazon au prix de 47,49 €.