Five Night at Freddy's: Into the Pit, un nouvel opus qui revient dans le passé annoncé en vidéo

Quand va s'arrêter la franchise Five Night's à Freddy's ? Un tas de jeux vidéo sont déjà sortis, un deuxième film est en chemin, mais voilà que lors de la présentation Guerrilla Collective 2024, un nouveau titre vient d'être dévoilé. Évidemment, il fera une nouvelle fois la part belle à l'horreur, mais avec un gameplay original.

« Original » pour la franchise FNAF, mais clairement pas pour un jeu vidéo car Five Night at Freddy's: Into the Pit sera un jeu d'aventure en 2,5D et à défilement horizontal ! C'est Mega Cat Studios qui est en charge de développer ce titre, la première bande-annonce montre déjà des séquences de gameplay avec un très joli pixel art. Le jeu permettra d'incarner Oswald qui, après avoir sauté dans la piscine à boules d'une pizzeria en ruines, se retrouve dans le passé. Traqué par de terrifiantes animatroniques, évidemment, il va devoir survivre cinq nuits tout en voyageant entre les époques et en résolvant des énigmes. Le jeu est basé sur le roman FNAF: Fazbear Frights #1 - Into the Pit, disponible à partir de 8,32 € sur Amazon et Fnac, mais en anglais seulement.

Five Night at Freddy's: Into the Pit est attendu sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch à une date encore inconnue. En plus de la vidéo ci-dessus, des images sont à découvrir sur la seconde page.