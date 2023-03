For Honor : la Saison 7 officialisée avec déjà une roadmap complète, 2 nouveaux Héros en approche

La communauté For Honor est encore active, alors Ubisoft va continuer à l'occuper avec du contenu additionnel. Alors que 2022 nous avait permis de débloquer La Pirate et Le Medjay, Ubisoft vient de faire le point sur ce qui nous attend pour 2023 et l'Année 7, placée sous la thématique des Swords of Injustice.

Son calendrier est déjà fixé, mais le contenu doit encore être précisé. Elle débutera le 16 mars 2023 avec une Saison 1 amenant une nouvelle skin de Voyageur, une seconde mise à jour devant introduire un évènement spécial qui devrait rendre hommage au passé du jeu. La Saison 2 arrivera le 15 juin 2023 avec une apparence de Chevalier, avant qu'un Héros inédit de la faction des Voyageurs ne soit ajouté par un patch durant l'été.

Les festivités continueront le 14 septembre avec la Saison 3, qui bénéficiera de ses plus grosses nouveautés durant l'automne : un évènement pour Halloween et une tenue de Samouraï. Enfin, l'Année 7 se terminera avec une Saison 4 aussi en 2 parties : la première mise à jour du 14 décembre amènera une skin de Viking, avant qu'un Héros Viking original soit ajouté plus tard durant l'hiver. Et il y aura bien évidemment chaque saison un Battle Pass et des améliorations pour le confort de jeu général. La Saison 1 et le contenu de 2023 seront détaillés davantage ce 9 mars, lors du prochain direct Warrior's Den.

