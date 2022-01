Fortnite : Clint Barton et Kate Bishop visent nos V-Bucks en s'invitant dans la boutique avec l'ensemble de skins Hawkeye

L'une des forces de Fortnite, c'est la capacité d'Epic Games à nouer des partenariats pour proposer des skins dans sa boutique, créant un véritable métavers de la pop culture dans nos consoles, PC et appareils mobiles. Parmi ces collaborations, nous retrouvons les personnages Marvel, avec la saison passée Nick Fury et Dark Phoenix, puis Spider-Man pour le Chapitre 3 - Saison 1, Retournement avec même des apparences tirées de No Way Home. Et si le studio s'était empressé de lancer des skins des personnages de la série Le Livre de Boba Fett pour sa sortie en décembre, il a un peu raté le coche avec l'autre série Disney+ de la fin d'année, Hawkeye, puisque nous n'avions rien eu... jusqu'à présent.

En effet, depuis cette nuit, la boutique accueille un ensemble Hawkeye comprenant les apparences de Clint Barton et Kate Bishop, ainsi que les accessoires habituels et un écran de chargement Yeux de faucon pour 2 400 V-Bucks (au lieu de 4 800), les divers éléments pouvant bien entendu être achetés séparément.

Accessoire de dos Arsenal d'Œil-de-faucon (vendu avec la tenue Clint Barton) : l'intemporel et traditionnel carquois.

(vendu avec la tenue Clint Barton) : l'intemporel et traditionnel carquois. Accessoire de dos Carquois de Kate (vendu avec la tenue Kate Bishop) : un carquois au style plus moderne.

(vendu avec la tenue Kate Bishop) : un carquois au style plus moderne. Pioche Trancheuse tendue : préparez-vous à la décocher.

: préparez-vous à la décocher. Pioche Arc piochesque : la rainure sur sa poignée le rend unique.

: la rainure sur sa poignée le rend unique. Planeur Archérovoile : il faut bien que tout cet entraînement soit utile.

Si vous êtes intéressés et ne souhaitez pas effectuer un achat direct, des V-Bucks sont en vente sur Amazon.

Lire aussi : Fortnite : Tilted Towers de retour avec la mise à jour 19.10