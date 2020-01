Fortnite : un concours avec TikTok pour avoir sa danse dans le jeu

TikTok, c'est l'application qui explose ces derniers mois. Basée sur le même principe que Musical.ly (qu'il a racheté), les utilisateurs s'enregistrent en dansant ou en imitant des chansons, avec des créations souvent humoristiques. Eh bien figurez-vous qu'Epic Games vient d'annoncer un partenariat avec TikTok, en lançant un concours.

Les joueurs et danseurs sont en effet invités à partager leurs meilleures créations sur TikTok avec le hashtag #EmoteRoyaleContest, et Epic Games sélectionnera un vainqueur qui remportera 25 000 V-Bucks, un Pack VIP, mais sa danse sera surtout rajoutée en tant qu'émote dans Fortnite. La grande classe, n'est-ce pas ? Les organisateurs précisent tout de même que les participants doivent avoir au moins 13 ans (Fortnite est PEGI 12, ça passe) et surtout utiliser des musiques proposées par Epic Games, à télécharger ici. Si jamais vous manquez d'inspiration, Jordan Fisher et Pokimane ont déjà réalisé des vidéos sur TikTok et leurs danses sont déjà disponibles dans la boutique de Fortnite. Parfait pour accompagner la skin de Ninja.

Le concours d'émotes de Fortnite est actif jusqu'au 25 janvier prochain, à 8h59.

