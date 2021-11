Fortnite : date, heure et teaser pour La Fin, l'évènement de conclusion du Chapitre 2 !

« La fin » marque la conclusion du Chapitre 2 de Fortnite. Cet évènement paroxystique se déroulera le 4 décembre à 22h00 (CET) et verra les joueurs affronter la Reine Cube au cours d'une dernière bataille qui décidera du destin de l'île.



Faites équipe avec vos amis et des joueurs du monde entier pour repousser la souillure des Détours. « La fin » accueille des équipes de grande taille (jusqu'à 16 joueurs), alors vous pouvez venir avec votre section au grand complet. Connectez-vous suffisamment tôt, car le mode « La fin » sera activé dans Fortnite 30 minutes avant le début de l'évènement.



« La fin » est un évènement de jeu unique. Les créateurs de contenu et les joueurs qui souhaitent revivre les derniers instants du Chapitre 2 de Fortnite doivent faire en sorte d'enregistrer et d'archiver leur expérience, car les rediffusions ne seront pas disponibles. De plus, il sera impossible de modifier les paramètres une fois que « La fin » a commencé, alors pensez à ajuster vos options d'affichage avant de participer à l'évènement. Enfin, comme la saison prendra fin avec un jour d'avance par rapport à la date précédemment annoncée, tous les joueurs qui se connectent avant la fin de la saison recevront une récompense de 225 000 points d'EXP.



Pour immortaliser « La fin », tous les joueurs qui participent à la bataille contre la Reine Cube en participant à l'évènement recevront un écran de chargement et un revêtement de circonstance !

Ce qu'il reste à faire dans le Chapitre 2 - Saison 8 avant la fin

Accomplir les quêtes des pages 1 et 2 de la Reine Cube.

Obtenir des bocaux de couleur et de l'encre arc-en-ciel pour déverrouiller les styles de Poiscaille cartoon.

Échanger des étoiles de combat contre des récompenses.

Comme à chaque fois, pensez à terminer toutes les quêtes inachevées et à déverrouiller vos dernières récompenses avant la fin de la saison (dans le cas présent, le 4 décembre à 22h00 CET). Voici des exemples de ce que vous pourriez avoir encore à faire :Remarque : les étoiles de combat non dépensées seront automatiquement échangées contre les récompenses les plus immédiatement accessibles. En revanche, ce ne sera pas le cas des bocaux de couleur et de l'encre arc-en-ciel de Poiscaille cartoon, alors vous devez les obtenir avant la fin de la saison. En revanche, ne vous inquiétez pas pour les quêtes des packs comme celui du Nomade macabre : elles seront toujours disponibles lors de la prochaine saison.Vos lingots ne seront pas conservés non plus. À partir du 30 novembre à 15h00 (CET), laverra une réduction des coûts de tous les services des personnages et objets exotiques, ce qui vous permettra de les dépenser plus facilement.Pour finir le Chapitre 2 en beauté, nous allons organiser unqui durera dupour parachever votre progression dans la Saison 8 ! Connectez-vous pour recevoir un bonus d'EXP superchargée et terminer votre Passe de combat. De plus, tous les joueurs qui se connectent à partir d'aujourd'hui reçoivent également uneAvec la conclusion prochaine du Chapitre 2 de Fortnite, il est temps de vous préparer pour...