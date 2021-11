Fortnite : tout sur la collaboration Naruto, ses skins, ses objets cosmétiques et son aventure à Konoha, le patch 18.40 et sa B.R.U.T.E. récupérée déployés

Les rumeurs autour d'une arrivée de l'univers de Naruto dans Fortnite courraient depuis quelques mois et Epic Games les a confirmées par une simple image la semaine passée. Nous attendions de savoir quel genre de contenu débarquerait dans le Battle Royale, et voici qu'une bande-annonce vient nous éclairer à ce sujet alors que les nouveautés viennent d'être proposées dans la boutique.

Il y aura donc 4 personnages qui auront droit à leur skin, à chaque fois avec leur apparence la plus classique et une variante plus originale : Naruto, Sasuke, Sakura et Kakashi. Chacun vaut 1 500 V-Bucks, sauf Sasuke qui en coûte 1 600, mais des bundles à 2 100 V-Bucks regroupent Naruto et Kakashi ou Sasuke et Sakura pour 2 100 et 2 200 V-Bucks. Ils sont livrés avec un tas d'éléments cosmétiques allant du Planeur Kurama à l'Épée de Kusanagi, un pack d'objets en regroupant une partie d'entre eux pour 1 500 V-Bucks. Des quêtes données par Kakashi d'ici la fin de la Saison 8 permettront sinon d'obtenir plusieurs bonus, dont le kunaï à parchemin explosif.

À côté de ça, l'Aventure au village de Konoha du Mode Créatif permet carrément d'explorer une reproduction du village des ninjas et de découvrir quelques secrets.

Directement sortis de l'imagination de Masashi Kishimoto, les personnages emblématiques de la série d'animation NARUTO SHIPPÛDEN arrivent dans Fortnite !

L'attente est enfin terminée



Naruto Uzumaki, le ninja le plus imprévisible et le réceptacle du redoutable démon à neuf queues, est enfin prêt à vous faire décrocher la Victoire royale !



Et pour cela, il reçoit l'aide ni plus ni moins que des autres membres de l'Équipe 7, à savoir :



Sasuke Uchiwa : l'un des derniers survivants du clan Uchiwa, qui manie l'extraordinaire pouvoir conféré par le Sharingan sur ses yeux.



Sakura Haruno : éprise de Sasuke, elle a su puiser dans sa rage intérieure, dans sa maîtrise du chakra et dans sa puissance impressionnante pour devenir l'une des plus grandes kunoichi.



Kakashi Hatake : il a été surnommé « ninja copieur » grâce à son talent remarquable pour copier les techniques des autres ninjas rien qu'en les voyant à l'aide de son Sharingan de seconde main.

Vous avez toujours rêvé de faire parler le ninja qui sommeille en vous et de jouer en tant que membre de l'Équipe 7 ? Et que diriez-vous atterrir sur l'île en chevauchant Kurama, le démon à neuf queues en personne ?



Ne rêvez plus ! Les objets suivants font également leur entrée dans la boutique d'objets :



Tenues de Naruto

Naruto Uzumaki (avec le style alternatif 7e Hokage) : « Je surpasserai tous les Hokage ! »

Sakura Haruno (avec le style alternatif Sakura Uchiwa) : « Je suis là, moi aussi ! Je deviendrai forte à vos côtés ! »

Accessoires de dos de Naruto

Pakkun : le petit chien-chien à son Kakashi.

Shuriken Fûma : un shuriken doté de redoutables lames courbées.

Manteau de Konoha : un manteau chaud pour partir en mission.

Rouleau : contient des techniques.

Pioches de Naruto

Épée des Services Spéciaux : une épée utilisée par les Services Spéciaux.

Kunaï (avec le style alternatif Noir) : une arme aiguisée que les ninjas affectionnent.

Épée de Kusanagi : l'épée de prédilection de Sasuke.

Faux de Hidan : la faux parfaite pour les rituels de malédiction.

Planeur et emotes de Naruto

Planeur Kurama : une bête à neuf queues qui a été scellée à l'intérieur de Naruto Uzumaki (livré avec l'écran de chargement L'union des ninjas) .

(livré avec l'écran de chargement L'union des ninjas) Emote Technique d'invocation : n'oubliez pas de signer un contrat.

Emote Pause ramen : même les ninjas méritent un petit casse-croûte.

Le planeur Kurama :

Et l'écran de chargement L'union des ninjas.



Combattez ensemble et protégez vos amis. Illustration par Studio Pierrot.

Les joueurs peuvent aussi obtenir certains de ces objets dans des ensembles.



Pack Naruto et Kakashi : comprend la tenue Naruto Uzumaki (avec le style alternatif 7e Hokage), l'accessoire de dos Rouleau, la tenue Kakashi Hatake (avec le style alternatif Kakashi des Services Spéciaux), l'accessoire de dos Pakkun et l'écran de chargement Technique de l'ingestion de pizza.



Une technique qui nécessite une discipline rigoureuse. Illustration par Studio Pierrot.

Pack Sasuke et Sakura : comprend la tenue Sasuke Uchiwa, l'accessoire de dos Shuriken Fûma, la pioche Épée de Kusanagi, Sakura Haruno (avec le style alternatif Sakura Uchiwa), l'accessoire de dos Manteau de Konoha et l'écran de chargement Équipe 7.



Prêts pour une mission de rang A.

Pack d'équipement de ninja : comprend l'emote Pause ramen, l'emote Technique d'invocation, la pioche Kunaï, la pioche Épée des Services Spéciaux et la pioche Faux de Hidan.

La célébration de Naruto ne s'arrête pas là ! Incarnez un véritable ninja grâce au kunaï à parchemin explosif, visitez le village de Konoha, rencontrez Kakashi, composez votre propre Équipe 7 en version miniature et mettez-vous au défi avec la bataille communautaire The Nindo !

Accomplissez les missions de Kakashi pour gagner des récompenses

Kakashi Hatake, le fameux ninja copieur qui est le trait d'union entre Naruto, Sakura et Sasuke, a fait une arrivée discrète sur l'île afin de vous proposer des quêtes inspirées par les ninjas. Ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas aller tout de suite à sa rencontre : il restera présent pendant tout le reste de la saison !

Le kunaï à parchemin explosif !

Pour être un ninja de renom, il faut utiliser les bons outils. Jusqu'à la fin de la saison, vous pouvez mettre la main sur une toute nouvelle arme à lancer sur vos adversaires : le kunaï à parchemin explosif.

Rendez visite à Kakashi pour mettre la main sur cette arme redoutable ou retrouvez-la dans les coffres et les lamas à butin.

Visitez le village de Konoha

Nous vous offrons la possibilité d'explorer vous-même Konoha, le village caché des feuilles !





Visitez des endroits emblématiques tels que le manoir des Hokage et le restaurant Ichiraku dans l'accueil à la Une de Naruto. Et si vous voulez en voir plus, allez voir Naruto devant le manoir des Hokage pour qu'il vous guide vers la carte d'aventure du village de Konoha.

La carte d'aventure du village de Konoha vous plonge entièrement dans l'univers de Naruto et vous permet de devenir un véritable habitant de ce célèbre village des ninjas. Accomplissez des quêtes pour déverrouiller d'autres endroits emblématiques, dont la Vallée de la fin et l'Arène de l'examen des chunin.

Pour entrer dans l'accueil à la Une de Naruto, sélectionnez la case « Mode Créatif » dans l'onglet Découverte. Pour accéder à la carte d'aventure du village de Konoha, sélectionnez la case « Aventure au village de Konoha » dans l'onglet Découverte.

L'accueil à la Une de Naruto sera proposé du 16 novembre à 16h00 (CET) jusqu'au 23 novembre à 16h00 (CET), tandis que la carte d'aventure du village de Konoha sera proposée du 16 novembre à 16h00 (CET) jusqu'au 29 novembre à 16h00 (CET) ! Créé par Vysena Studios.

Maquettes en papier : fabriquez votre propre Équipe 7 !

Préparez-vous à fabriquer votre propre Équipe 7 en version miniature. Rendez-vous sur fortnite.com/cosplay pour obtenir des instructions à télécharger, qui vous permettront de créer des maquettes en papier de Naruto, Sasuke, Sakura ou encore Kakashi !

Bataille communautaire The Nindo

Nous allons prochainement annoncer plus de détails sur cet événement qui vous permettra de gagner des contenus dans le jeu, dont le planeur Kurama !