MAJ Fortnite : Epic Games part en guerre contre Apple en diffusant à sa communauté une vidéo sur le thème de 1984 de George Orwell

Rien ne va plus entre Epic Games et Apple, avec une véritable guerre ouverte entre les deux géants depuis ce soir. Comme nous vous le rapportions plus tôt dans la journée, le prix des V-Bucks dans Fortnite a diminué sauf pour les versions Android et iOS en raison des commissions prises sur chaque achat effectué via le Google Play et l'App Store. Les utilisateurs pouvaient toutefois payer directement auprès d'Epic pour obtenir la monnaie virtuelle, violant au passage les règles de la boutique d'Apple. En réponse, le géant à la pomme n'a rien trouvé de mieux que de simplement supprimer Fortnite de sa plateforme, privant ainsi les utilisateurs de ses appareils de ce jeu devenu incontournable, que nous l'aimions ou non, s'ils ne l'ont pas déjà installé, puisqu'il reste tout de même jouable.

Aujourd'hui, Epic Games a fait le choix regrettable de violer les directives de l'App Store qui s'appliquent de la même manière à chaque développeur et sont conçues pour assurer la sécurité du magasin pour nos utilisateurs. En conséquence, leur application Fortnite a été supprimée du magasin. Epic a activé une fonctionnalité de son application qui n'a pas été examinée ou approuvée par Apple, et ils l'ont fait avec l'intention expresse de violer les directives de l'App Store concernant les paiements intégrés qui s'appliquent à chaque développeur qui vend des biens ou des services numériques. Epic a des applications sur l'App Store depuis une décennie et a bénéficié de l'écosystème App Store - y compris ses outils, ses tests et sa distribution qu'Apple fournit à tous les développeurs. Epic a librement accepté les conditions et les directives de l'App Store et nous sommes heureux qu'ils aient développé une entreprise aussi réussie sur l'App Store. Le fait que leurs intérêts commerciaux les poussent désormais à faire pression pour un arrangement spécial ne change rien au fait que ces directives créent des conditions de concurrence équitables pour tous les développeurs et rendent le magasin sûr pour tous les utilisateurs. Nous ferons tout notre possible pour travailler avec Epic pour résoudre ces violations afin qu'ils puissent renvoyer Fortnite sur l'App Store.

Il faut croire qu'Epic Games avait déjà envisagé cette issue, car un peu plus tôt dans la soirée, il a donné rendez-vous à sa communauté à 22h00 in-game par l'intermédiaire du message suivant :

Avant l'heure fatidique, nous avons appris qu'une procédure juridique légale a été déclenchée contre Apple, document de 65 pages à l'appui (oui, il n'a sans doute pas dû être rédigé à la va-vite). Et à 22h00, c'est donc la vidéo Nineteen Eighty-Fortnite (198-Fortnite) qui a été diffusée en jeu au sein même du metaverse et sur la Toile, à voir ci-dessous.

Le message est des plus clair et prend en référence l'un des classiques de la littérature moderne, à savoir le roman dystopique 1984 de George Orwell, dans lequel un régime totalitaire a le pouvoir avec son terrible Big Brother. Pour être plus précis, il s'agit d'une parodie de la pub 1984 pour le premier Macintosh, qui s'inspirait déjà de cette œuvre.

Epic Games a contesté le monopole de l'App Store. En guise de représailles, Apple a bloqué Fortnite sur un milliard d'appareils. Rendez-vous sur http://fn.gg/freefortnite et rejoignez le combat pour éviter que 2020 ne devienne « 1984 ».

Epic a également lancé le #FreeFortnite à cette occasion, demandant le soutien des joueurs dans cette lutte, une situation plutôt inédite alors que ce genre d'affaires se règle en général en coulisses. La raison est évidente puisque la prochaine saison de contenu arrive d'ici deux semaines et qu'il ne sera donc pas possible de mettre à jour Fortnite si vous y jouez avec un appareil Apple, vous privant ainsi du nouveau contenu.

Bien entendu, nous vous tiendrons au courant des suites de cette affaire qui devrait faire date. Reste également à voir la réaction de Google, tout aussi concerné qu'Apple pour cette histoire de 30 % de commission. Dans tous les cas, les V-Bucks sont en vente sur Amazon avec les nouveaux tarifs si vous jouez sur PS4.

Mise à jour 14/08 à 00h58 : c'est désormais au tour de Google d'emboîter le pas d'Apple en retirant Fortnite de sa boutique en ligne. Voici la déclaration effectuée, partagée là encore par The Verge :

L'écosystème ouvert d'Android permet aux développeurs de distribuer des applications via plusieurs magasins d'applications. Pour les développeurs de jeux qui choisissent d'utiliser le Play Store, nous avons des politiques cohérentes qui sont équitables pour les développeurs et garantissent la sécurité du magasin pour les utilisateurs. Bien que Fortnite reste disponible sur Android, nous ne pouvons plus le rendre disponible sur le Play car il enfreint nos politiques. Cependant, nous nous réjouissons de l'opportunité de poursuivre nos discussions avec Epic et de ramener Fortnite sur Google Play.

Ici, contrairement à la marque à la pomme, il est toujours possible de télécharger le jeu de différentes manières, que ce soit via le site officiel ou le Samsung Galaxy Store. Epic Games n'a pas encore commenté.