Fortnite : les musiques du lobby bientôt sur un vinyle couleur jaune

Fortnite est un jeu vidéo phénomène, du moins son mode Battle Royale free-to-play, car le titre original d'Epic Games avait bien du mal à séduire. Mais le nom est désormais connu de tous et il n'avait pas encore eu droit à sa bande originale en vinyle. Ce sera bientôt chose faite grâce à iam8bit.

Bon, le mode Battle Royale de Fortnite n'a pas réellement de bande originale à proprement parler, il s'agira ici d'une compilation des musiques disponibles dans le menu principal. Un Best of the Lobby qui regroupera 18 pistes sur un vinyle jaune banane, avec une pochette arborant un artwork inédit réalisé par Jim Mahfood. En plus du disque, les joueurs auront droit à un code pour débloquer le revêtement Formes Pétulantes dans le mode Battle Royale, qui coûte habituellement 500 V-Bucks.

Fortnite: Best of the Lobby sera disponible en précommande à partir de ce jeudi 20 juillet à 18h00 sur le site d'iam8bit, contre 31,99 $, et il faudra patienter jusqu'à la fin d'année pour recevoir le vinyle. Vous pouvez également retrouver des V-Bucks à la Fnac.