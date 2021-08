Fortnite : une nouvelle collaboration Street Fighter dévoilée avec des skins de Cammy et Guile en approche, Bloodsport débarque aussi

Les collaborations, c'est devenu la routine pour Fortnite, qui les enchaîne avec des monuments de la pop culture et bien plus encore, il n'y a qu'à voir le concert virtuel à venir d'Ariana Grande. Si vous aimez les jeux de combat, vous n'êtes pas sans savoir que le live Summer Update 2021 de Street Fighter V: Champion Edition était daté pour ce mercredi 4 août à minuit. Le rapport ? Eh bien, le teasing qu'a effectué Epic Games quelques heures plus tôt et qui s'est donc concrétisé.

En effet, après les skins de Ryu et Chun-Li parues en février dernier, c'est un deuxième round d'apparences payantes qui vont être ajoutées dans la boutique en ligne de Fortnite le 8 août à 1h00. Les heureux élus, ce sont Guile et Cammy, le premier arborant son fameux treillis vert de Street Fighter II ou une variante pour aller à la plage, ainsi qu'un accessoire de dos K.-O, tandis que la seconde a droit à sa tenue classique et une variante tactique, en plus de l'accessoire de dos Aurore dorsale.

Et ce n'est pas tout, car côté équipement, les pioches Trancheuse de Guile et Couteau de Delta Red de Cammy, ainsi que le planeur Vecteur V-Trigger seront aussi mis en vente. Une Coupe Cammy va également être lancée le 5 août, sous la forme d'un tournoi en duo, avec en récompense la tenue de la jeune femme et l'accessoire de dos Aurore dorsale pour les meilleures équipes de chaque région, tandis qu'un écran de chargement Deuxième round sera attribué à tous les joueurs ayant accumulé 8 points, ou si vous décidez d'acheter les deux skins en pack autrement.

La Coupe Cammy durera trois heures dans chaque région. Les équipes disposeront d'un maximum de 10 parties pour gagner le plus de points possible. Les scores seront attribués selon la répartition suivante : Victoire royale : 42 points

2e : 36 points

3e : 32 points

4e : 30 points

5e : 29 points

6e : 28 points

7e : 27 points

8e : 26 points

9e : 25 points

10e : 24 points

11e : 23 points

12e : 22 points

13e : 21 points

14e : 20 points

15e : 19 points

16e : 18 points

17e : 17 points

18e : 16 points

19e : 15 points

20e : 14 points

21e : 13 points

22nd : 12 points

23rd : 11 points

24e : 10 points

25e-29e : 9 points

30e-34e : 6 points

35e-39e : 3 points

40e-44e : 2 points

45e-50e : 1 point Chaque élimination : 1 point Les participants éligibles doivent avoir activé l'authentification à deux facteurs sur leur compte Epic et disposer d'un compte Epic de niveau 30 ou supérieur, ce que vous pouvez vérifier dans l'onglet Carrière du jeu. Veuillez consulter le règlement officiel de la Coupe Cammy pour en savoir plus. Rendez-vous dans l'onglet Compétition du jeu pour connaître les horaires de la coupe dans votre région.

En parallèle, c'est un personnage de l'univers DC qui vient se rajouter à ceux déjà présents, pour concorder avec la sortie nord-américaine de The Suicide Squad, nouveau long-métrage de James Gunn. Le thème de l'actuel Chapitre 2 - Saison 7 étant les aliens et cet assassin étant connu dans le film pour avoir envoyé Superman à l'hôpital, c'est tout naturellement Bloodsport qui se tape l'incruste, en prévision de l'ajout à venir du justicier. Il est livré avec sa tenue, l'accessoire de dos Spécimen starro, quatre aérosols représentant ses compagnons d'aventure (Harley fleurie, Je suis un superhéros, Peacemaker et C'est un requin), la pioche Sabre de l'ARGUS et le revêtement Camouflage de Bloodsport. Harley Quinn la capricieuse, déjà disponible auparavant, fait aussi son retour par la même occasion et est même offerte aux joueurs ayant Harley Quinn Rebirth.

