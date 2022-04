Fortnite : 2 nouvelles skins de personnages de Street Fighter bientôt ajoutées

Capcom et Epic Games ont déjà collaboré à plusieurs reprises pour intégrer des tenues de héros du premier éditeur dans Fortnite. La licence Street Fighter a ainsi fait des incursions grâce à des apparences de Ryu, Chun-Li, Cammy et Guile, et voilà que 2 autres de leurs camarades vont connaître le même sort.

Il s'agit de Sakura et Blanka, qui vont débarquer dans la boutique à compter du vendredi 29 avril à 2h00, et qui pourront avant cela être gagnés dans le cadre de la Coupe Blanka & Sakura, déclinée en deux versions, dont une exclusive aux mobiles. Les deux guerriers seront bien évidemment livrés avec leurs lots d'accessoires, à découvrir ci-dessous.

L'entraînement du jour : on fait 100 tours autour du Sanctuaire, on sprinte 500 fois et on escalade 500 fois !

Entre deux parties d'attrape-peluche, les combattants Blanka et Sakura se préparent à décrocher la victoire sur l'île de Fortnite ! Pour célébrer le 35e anniversaire de Street Fighter, vous allez pouvoir obtenir leurs tenues et accessoires dans la boutique d'objets cette semaine (dès le vendredi 29 avril à 2h00, CEST). Faites aussi montre de vos compétences dans la Coupe Blanka et Sakura pour tenter de gagner un écran de chargement spécial.

Blanka - Faites la fierté de votre Mama









Le voir combattre n'est pas une blague. Libérez la bête avec la tenue Blanka, livrée avec le style alternatif Blanka Delgado inspiré par Boman Delgado de Rival Schools. Envie de fêter un K.-O. une élimination ? Alors, lancez l'emote intégrée de la tenue, le Salto arrière de Blanka.



La tenue Blanka est également livrée avec l'accessoire de dos Blanka-chan. Ne marchez pas dessus ! Plus vous réussissez d'éliminations dans une partie, plus l'objet devient électrifié. D'ailleurs, l'en-cas préféré de tout bon guerrier électrique est aussi disponible : la pioche Brochette danger tropical.





Les deux styles de la tenue Blanka.

Sakura - La justice l'emporte toujours









Après l'arrivée de Ryu sur l'île, celle de Sakura n'était qu'une question de temps. Prouvez que vous êtes aussi fort que lui en arborant la tenue Sakura, comprenant le style Sakura gym inspiré par l'une de ses tenues alternatives de Street Fighter IV. Vous voulez montrer que vous allez gagner ? Alors, activez l'emote intégrée de la tenue, la Danse de victoire de Sakura.



Sakura est venue avec un petit souvenir de chez elle, à savoir l'accessoire de dos Attrape-Hanakazé. Et si vous voulez vraiment montrer que vous allez gagner, maniez la pioche Trophée du tournoi de combat. Sans oublier que vous pouvez chasser les moustiques avec le planeur Kayari buta.





Les deux styles de la tenue Sakura.

Niveau bonus : la Coupe Blanka et Sakura





Il existe en fait deux versions de la Coupe Blanka et Sakura ! La première est une coupe Zéro construction en duo sur mobile uniquement qui se déroule le 27 avril, tandis que la seconde est une coupe Battle Royale en duo sur toutes les plateformes qui est prévue pour le 28 avril. Dans chaque version, les meilleurs joueurs de chaque région déverrouilleront l'écran de chargement Niveau bonus :





Détruisez la voiture.

Coupe Blanka et Sakura (mobile uniquement)









La première Coupe Blanka et Sakura se déroule dans Fortnite version Android uniquement le 27 avril. Les combattants peuvent faire jusqu'à dix parties durant la fenêtre de trois heures de leur région. Retrouvez les horaires spécifiques à votre région dans l'onglet Compétition du jeu.



Les scores de cet évènement en duo dans Zéro construction sont établis comme suit :



Classement dans la partie

Victoire royale : 25 points

2e : 22 points

3e : 20 points

4e : 18 points

5e : 17 points

6e : 16 points

7e : 15 points

8e : 14 points

9e : 13 points

10e : 12 points

11e : 11 points

12e : 10 points

13e : 9 points

14e : 8 points

15e : 7 points

16e : 6 points

17e : 5 points

18e - 19e : 4 points

20e - 21e : 3 points

22e - 23e : 2 points

24e - 25e : 1 point

Chaque élimination

1 point

Les joueurs doivent avoir activé l'A2F et vérifié leur compte Epic pour participer, et disposer d'un compte de niveau 50 ou supérieur (à vérifier dans l'onglet Carrière de Fortnite). Pour connaître tous les détails et les conditions d'éligibilité, consultez le règlement officiel de la Coupe Blanka et Sakura.

Coupe Blanka et Sakura (toutes plateformes)









La seconde Coupe Blanka et Sakura se déroule dans Fortnite sur PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC et Android le 28 avril. Les combattants peuvent faire jusqu'à dix parties durant la fenêtre de trois heures de leur région. Retrouvez les horaires spécifiques à votre région dans l'onglet Compétition du jeu.



Les scores de cet évènement en duo dans Battle Royale sont établis comme suit :



Les joueurs doivent avoir activé l'A2F et vérifié leur compte Epic pour participer, et disposer d'un compte de niveau 50 ou supérieur (à vérifier dans l'onglet Carrière de Fortnite). Pour connaître tous les détails et les conditions d'éligibilité, consultez le règlement officiel de la Coupe Blanka et Sakura.



Les joueurs peuvent participer aux deux versions de la Coupe Blanka et Sakura. L'île ne fait pas de favoritisme, alors battez-vous corps et âme !