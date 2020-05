Fortnite : les sabres laser de retour dès maintenant pour le Star Wars Day

Le 4 mai, par la consonance entre la prononciation anglophone et la phrase culte « May the force be with you », est désormais la journée officielle de célébration de Star Wars. Il y aura de quoi se réjouir cette année avec la diffusion du tout dernier épisode de la série animée The Clone Wars sur Disney+.

Un tas d'initiatives autour de la licence est prévu, et comme le 4 mai est déjà arrivé dans certaines régions du globe, les dernières surprises commencent à arriver. Fortnite va ainsi fêter le Star Wars Day à sa façon, en faisant revenir une mécanique qu'il avait introduite dans son mode Battle Royale à l'occasion de la sortie de L'Ascension de Skywalker. Vous l'aurez compris : les sabres laser sont de retour.

Cette arme puissante et pas forcément appréciée de tous ne restera pas indéfiniment, mais seulement pour une durée limitée : nous ignorons en revanche quand elles disparaîtront à nouveau des parties en ligne.

