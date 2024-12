Fortnite : l'univers de Cyberpunk 2077 débarque en jeu, d'autres collaborations également à l'affiche

Les collaborations inédites se suivent en ce moment dans Fortnite alors que la Fête hivernale 2024 bat son plein sur Oninoshima, l'île du Chapitre 6 et de l'actuelle Saison 1 : Chasseurs de démons. En tête de liste des nouveautés de ce mardi, ce sont les personnages et un véhicule de Cyberpunk 2077 qui font irruption dans la boutique. Après John Wick, qui était d'ailleurs revenu au lancement de Fortnite Frénésie, les fans de Keanu Reeves peuvent donc obtenir une skin de Johnny Silverhand. Il est accompagné par la version féminine de V utilisée pour la promotion du jeu (dommage de ne pas avoir proposé un style masculin pour contenter tout le monde), ains que la Quadra Turbo-R, entre autres.

Vous trouverez ci-dessous le détail des éléments proposés en boutique liés à cette collaboration.

Pack Habitants de Night City (2 800 V-Bucks au lieu de 5 900 V-Bucks), disponible jusqu'au 7 janvier à 00h59, incluant : Johnny Silverhand (1 500 V-Bucks) - Version Fortnite, accessoire de dos Sac de voyage de Johnny ;

(1 500 V-Bucks) - Version Fortnite, accessoire de dos Sac de voyage de Johnny ; V (1 500 V-Bucks) - Version Fortnite, accessoire de dos Flathead ;

(1 500 V-Bucks) - Version Fortnite, accessoire de dos Flathead ; Pioche Lame Mantis (800 V-Bucks) ;

(800 V-Bucks) ; Pioche Katana de Silverhand (800 V-Bucks) ;

(800 V-Bucks) ; Guitare de Johnny Silverhand (800 V-Bucks) ;

(800 V-Bucks) ; Revêtement Néons de Night City (500 V-Bucks). Pack de véhicule Cyberpunk (1 800 V-Bucks), disponible jusqu'au 7 janvier à 00h59, incluant : Châssis Quadra Turbo-R ;

Roues Quadra Turbo-R ;

Sticker V-Tech ;

Sticker Flammes ;

Sticker Éclair ;

Sticker Raijin rouge ;

Sticker Raijin vert ;

Sticker Bandes ;

Sticker Ailes.

Mais ce n'est pas tout en termes de récentes collaborations. Après Spider-Man : Across the Spider-Verse et Unreal Tournament, il y a eu du délirant avec Skibidi Toilet, la web-série machinima d'Alexey Gerasimov, et du plus sérieux au travers de skins DC Comics avec la thématique japonaise de la saison. Eh oui, depuis le début du mois, les personnages de la firme sont enfin de retour.

Si les joueurs s'attendaient à des apparences tirées de Batman Ninja lorsque les fuites sont survenues, ce sont au final des modèles 3D tout ce qu'il y a de plus originaux qui ont été proposés. Si cela ne fait pas une différence énorme pour le Chevalier Noir, cette Harley Quinn au look d'écolière dévergondée n'est pas vraiment ce qu'espéraient certains fans, bien qu'elle soit assez classe. Le terme karuta associé à son nom fait référence à des cartes à jouer, ce qui colle évidemment bien au personnage, tandis que l'ōtsuchi est justement un lourd marteau. Notez que Jack Skellington a fait son retour, pile à temps pour fêter son étrange Noël.

Pack Skibidi Toilet (2 200 V-Bucks au lieu de 2 900 V-Bucks), disponible jusqu'au 29 décembre à 00h59, incluant : Plungerman (1 500 V-Bucks) - Versions Fortnite et LEGO, accessoire de dos Sac Skibidi ;

(1 500 V-Bucks) - Versions Fortnite et LEGO, accessoire de dos Sac Skibidi ; Pioche Ventouses du Plungerman (800 V-Bucks) ;

(800 V-Bucks) ; Accessoire de dos Skibidi Toilet (600 V-Bucks).

Pack Gotham féodale (2 800 V-Bucks au lieu de 4 300 V-Bucks), disponible jusqu'au 5 janvier à 00h59, incluant : Batman chevalier ninja (1 600 V-Bucks) - Versions Fortnite et LEGO, pioche Bat-ninjatô, accessoire de dos Bat-ninjatô ;

(1 600 V-Bucks) - Versions Fortnite et LEGO, pioche Bat-ninjatô, accessoire de dos Bat-ninjatô ; Harley Quinn karuta (1 500 V-Bucks) - Versions Fortnite et LEGO, accessoire de dos Maboule de poils ;

(1 500 V-Bucks) - Versions Fortnite et LEGO, accessoire de dos Maboule de poils ; Ôtsuchi d'arlequin (800 V-Bucks) ;

(800 V-Bucks) ; Emote Bat-disparition ninja ! (400 V-Bucks). Pack Messi (2800 V-Bucks au lieu de 5300 V-Bucks), disponible jusqu'au 29 décembre à 00h59, incluant : Lionel Messi (1800 V-Bucks) - Versions Fortnite et LEGO, emote intégrée Léonification, accessoire de dos Numéro 10 ;

(1800 V-Bucks) - Versions Fortnite et LEGO, emote intégrée Léonification, accessoire de dos Numéro 10 ; Messi en streetwear (1 500 V-Bucks) - Versions Fortnite et LEGO, accessoire de dos Tir au but portable ;

(1 500 V-Bucks) - Versions Fortnite et LEGO, accessoire de dos Tir au but portable ; Pioche Fútbol flamboyant (800 V-Bucks) ;

(800 V-Bucks) ; Glaive du GOAT (800 V-Bucks) ;

(800 V-Bucks) ; Emote Lama fan numéro 1 (400 V-Bucks).

