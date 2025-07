Forza Motorsport : Turn 10 « décimé » par les licenciements, est-ce la fin de la franchise ?

Source: Insider Gaming et The Verge

Source: Insider Gaming et The Verge

Le développeur des Forza Motorsport touché par des licenciements





L'annonce de la nouvelle vague de licenciements chez Microsoft était attendue, mais son ampleur a surpris tout le monde. De nombreux studios Xbox ont été impactés, notamment Turn 10 Studios, développeur des Forza Motorsport, des jeux de course axé sur le réalisme et la simulation. Le développeur américain a lancé un très sympathique reboot en 2023, qui est régulièrement mis à jour avec du contenu inédit et qui célèbre actuellement les 20 ans de la franchise.

Un studio « décimé »





Selon les informations de Bloomberg, Turn 10 Studios aurait perdu près de 50 % de ses effectifs dans cette vague de licenciements, soit environ 70 personnes, jetant un froid sur l'avenir de la franchise. De son côté, Insider Gaming cite une source affirmant que le studio serait « décimé » et que personne ne sait ce qui va se passer chez Turn 10 Studios désormais.

La fin de la franchise Forza Motorsport ?





IG relaye désormais un commentaire sur Facebook de Fred Russell, un ancien développeur qui a quitté le studio en 2016, qui affirme que « Turn 10 Studios a fermé l'espace Forza Motorsport et l'équipe n'existe plus », avant de préciser que « le studio reste ouvert pour soutenir Horizon ».

Forza Horizon 6 est toujours en chemin





Difficile de savoir si Forza Motorsport continuera à avoir des mises à jour de contenu à l'avenir. Selon The Verge, il resterait quand même une équipe réduite pour assurer le suivi du jeu. De son côté, Playground Games va continuer à développer les Forza Horizon, des jeux de course arcade en monde ouvert, un nouvel opus devrait sortir en 2026. Le studio travaille également sur Fable, un jeu de rôle attendu depuis de longues années et qui est lui aussi attendu l'année prochaine.