Friday the 13th: The Game, les serveurs dédiés bientôt fermés par une ultime mise à jour

Friday the 13th: The Game aurait pu être un bide total, mais ce jeu multijoueur asymétrique où un assassin pourchasse des survivants a rapidement rencontré un beau succès. Son concept et la diffusion de parties par de nombreux streameurs ont contribué à la popularité du titre sur PC, qui a depuis eu droit à des DLC et des portages PS4, Xbox One et même Switch.

Toutes les bonnes choses ont une fin, et après trois ans de soutien, IllFonic va commencer à lâcher son bébé. Actuellement pris par Predator: Hunting Grounds, le studio vient d'annoncer que la prochaine mise à jour serait la dernière. Elle sera déployée ce mois-ci, et apportera de nombreux correctifs, dont certains demandés par la communauté. Et suite à ce patch, les serveurs dédiés vont fermer, ce qui fait qu'il ne sera plus possible de jouer qu'en peer-to-peer, en Partie Rapide ou Partie Privée. Les forums officiels vont eux être figés, en interdisant les nouveaux messages, mais en laissant les anciens pour qu'ils puissent aider les nouveaux arrivants.

En revanche, le serveur de la base de données restera actif, les classements et éléments à débloquer seront donc encore disponibles jusqu'à nouvel ordre, et le site d'assistance JasonKillsBugs.com sera aussi laissé ouvert. Le Double XP, le Double PC et le Double Tape Drop Rates proposés depuis le début de la crise sanitaire seront enfin activés ad vitam æternam.

