Fuser : le jeu de rythme d'Harmonix va déjà s'arrêter

Créateur des premiers Guitar Hero puis des Rock Band, des jeux de rythme à succès, Harmonix avait lancé en 2020 Fuser, un autre titre musical nous mettant dans la peau d'un DJ pendant un festival façon Tomorrowland. Le jeu a eu droit à quelques contenus additionnels, mais il n'a visiblement jamais rencontré le succès escompté.

Racheté par Epic Games l'année dernière, Harmonix vient d'annoncer qu'il arrêtait les frais avec Fuser dans les prochains jours. Le titre sera retiré de la vente le 19 décembre 2022, les DLC ne seront eux non plus disponibles et les serveurs en ligne vont même fermer à cette même date. Les joueurs possédant déjà Fuser pourront continuer de profiter des modes Campagne et Partie rapide, tout comme des DLC qu'ils ont achetés.

Clairement, les jeux de rythme ne sont plus aussi populaires qu'il y a 10-15 ans. Officiellement, Harmonix ne travaille sur aucun autre titre, il avait été racheté par Epic Games afin de « réimaginer comment la musique est vécue, créée et distribuée » et « développer des voyages musicaux et de gameplay pour Fortnite ». Un travail de l'ombre, donc. Vous pouvez retrouver des V-Bucks pour Fortnite sur Amazon.