Gal Gun Returns : date de sortie reportée, version Xbox Series X et S et cinématique d'ouverture

Dévoilé en septembre dernier, Gal Gun Returns est pour rappel un remake du premier jeu de la franchise d'Inti Creates et PQube qui met en scène des écolières en jupette courte attirées par le héros suite à un maléfice, le but étant de leur tirer dessus avec des fléchettes de phéromones pour calmer leurs pulsions.

Gal Gun Returns devait arriver le 28 janvier 2021 sur PC, Xbox One et Nintendo Switch, mais il faudra finalement être un peu plus patient. L'éditeur PQube annonce aujourd'hui que la date de sortie de Gal Gun Returns est repoussée au 12 février 2021, mais avec une version Xbox Series X et S en prime. Le studio a également partagé la cinématique d'introduction du jeu avec le thème Illumination Love Returns chanté par Haruka Miyake, doubleuse de Kaname Nonomiya, composé par Ippo Yamada et avec des paroles écrites par Hakofactory.

Pour rappel, les fans peuvent déjà précommander une Birthday Suit Collector's Edition avec un contenu insolite, la version simple de Gal Guns Returns est quant à elle affichée à 49,99 € sur Amazon.fr.