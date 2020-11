Gal Gun Returns : une Birthday Suit Collector's Edition surprenante dévoilée

La franchise Gal Gun célèbrera l'année prochaine son dixième anniversaire, Inti Creates et PQube comptent bien fêter l'évènement comme il se doit avec un remake du premier volet, dénommé Gal Gun Returns et attendu en début d'année 2021 sur PC, Xbox One et Nintendo Switch.

Et pour faire les choses encore mieux, les studios dévoilent aujourd'hui une édition collector produite par Rice Digital, proposée en deux versions. Celle concernant la Switch aura droit à sa boîte, mais pour PC (Steam) et Xbox One, il faudra se contenter d'un code de téléchargement, mais le reste du contenu sera le même, avec :

La bande originale du jeu sur 3 CD, avec des musiques, des voix et ambiances sonores ;

Un artbook « rempli d'images obscènes de toute la franchise » de 2011 à 2021 ;

Une boîte avec six pin's des héroïnes en version chibi ainsi qu'une pièce commémorative en métal doré ;

Six cartes avec les héroïnes de la franchise ;

Des « lunettes de protection » en polyester qui ressemblent quand même beaucoup à une brassière...

Une boîte collector pour ranger tout ça.

PQube précise que cette Birthday Suit Collector's Edition de Gal Gun Returns est limitée à 3 000 exemplaires, et vous pouvez déjà la précommander contre 100,29 €, avec une date de sortie fixée au 28 février 2021. Le jeu seul est quant à lui affiché à 49,99 € sur Amazon.fr.