Gal Gun Returns : un remake du premier jeu annoncé, mais pas sur PS4

Inti Creates et PQube ont profité du Tokyo Game Show 2020 Online pour dévoiler Gal Gun Returns, prochain opus de la série de jeux de tir sexy qui est en fait une version remastérisée du tout premier volet, qui fêtera son dixième anniversaire l'année prochaine. Eh oui, le temps passe vite, mais des choses vont changer.

Car oui, Gal Gun Returns est déjà attendu sur PC, Xbox One et Nintendo Switch, mais pas sur PlayStation 4. Sony n'est pas tendre avec ce type de contenu sur ses plateformes, ce qui met certaines licences dans l'embarras, comme Senran Kagura et donc Gal Gun, les studios préfèrent sans doute carrément se passer d'une sortie sur PS4 ou PS5 plutôt que d'avoir affaire à de la censure. Gal Gun Returns bénéficiera ainsi d'un doublage intégral avec des voix connues dans le milieu (Fumiko Uchimura, Maaya Uchida, Nozomi Yamamoto, Yukari Tamura et Yui Horie), ainsi que de cinématiques, sans oublier un Story Mode, du Score Attack, le fameux Doki Doki Mode et un tout nouveau Doki Doki Carnival Mode. Des illustrations seront à admirer dans une Gallerie in-game, et la plupart des tenues additionnelles seront incluses de base. Un bonus de précommande a été dévoilé, il s'agira d'un marque-page parfumé avec une illustration de Kaname Nonomiya.

Les joueurs du monde entier vont donc pouvoir découvrir le premier Gal Gun avec cette version remastérisée, l'original n'étant en effet jamais sorti du Japon à l'époque. Cependant, seule la Switch aura droit à sa version physique, la date de sortie est déjà fixée au 28 janvier 2021 sur consoles, puis dans le courant du mois de février sur ordinateurs. Enfin, Inti Creates a annoncé une nouvelle version de Gal Gun 2, sur PC et Switch (là encore, adieu la PS4), il s'agira simplement d'une nouvelle sortie, mais à prix réduit. Vous pouvez déjà acheter Gal Gun 2 sur PS4 à 18,66 € sur Amazon.fr.

