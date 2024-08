Game Freak recrute massivement, rassurant pour les prochains Pokémon ?

Game Freak a commencé sa carrière avec des jeux comme Mario & Yoshi et Mario & Wario, mais le studio japonais s'est vite concentré sur la franchise Pokémon, qu'il continue de faire évoluer depuis toutes ces années. Mais, depuis quelque temps, le studio subit les critiques des joueurs, qui demandent un peu d'effort sur la partie technique des jeux Pokémon.

C'est donc avec plaisir que nous découvrons que Game Freak vient de lancer une vaste campagne de recrutement, avec 37 postes à pourvoir. Comme le rapporte Siliconera, le studio nippon cherche de tout : des artistes, des programmeurs ou encore des techniciens, avec le plus souvent au moins trois ans d'expérience. Les offres mentionnent parfois clairement la franchise Pokémon, mais également une nouvelle licence. Serait-ce Project Bloom, le mystérieux jeu d'action et d'aventure édité par Private Division ? Le label d'édition appartient pour rappel à Take-Two et aurait licencié la plupart des ses effectifs ces derniers mois, mais le projet semble encore d'actualité, à en croire ces recrutements. Game Freak compte actuellement 207 employés, ce recrutement permettrait d'augmenter ses effectifs de 18 %. Certains postes sont cependant de simples contrats et non des embauches à durée indéterminée.

Pour rappel, Game Freak développe actuellement Project Bloom, mais également Légendes Pokémon : Z-A, qui marquera le retour à Kalos. Un titre attendu en 2025 sur Switch et sans doute sur la prochaine console de Nintendo. Espérons que les nouvelles recrues permettent à Game Freak de proposer enfin un jeu vidéo aux graphismes de qualité et au framerate stable, même s'il y a fort à parier que le plus gros du travail sur Légendes Pokémon : Z-A est déjà terminé.

