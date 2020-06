Games Done Quick soutient aussi la lutte contre le racisme, fait un don et va reverser ses abonnements Twitch à une association

Les amateurs de speedruns connaissent bien les Games Done Quick, des évènements caritatifs qui ont récolté 25 millions de dollars pour des associations en 10 ans. Impossible pour l'équipe de passer à côté du mouvement Black Lives Matter, actif dans le monde entier, mais surtout aux États-Unis, suite à la mort de George Floyd.

L'association Games Done Quick a ainsi annoncé qu'elle allait faire un don de 2 500 $ à We Love Lake Street, qui vise à aider les commerçants de cette grande avenue de Minneapolis. Comme le rappel la GDQ, ces commerçants sont principalement tenus par des immigrés et personnes de couleur, d'où le devoir de les soutenir. Par ailleurs, Games Done Quick va reverser tous ses abonnements Twitch et bits récoltés lors du mois de juin à l'association nationale pour la promotion des gens de couleur, plus connu sous l'acronyme NAACP.

De nombreux studios de jeux soutiennent également le mouvement Black Lives Matter, avec notamment des dons de la part d'Electronic Arts, Ubisoft ou encore Square Enix.