Games Made in France commence ce soir, les jeux français sont à l'honneur

Malgré son titre anglophone, Games Made in France est un évènement qui met à l'honneur les jeux vidéo indépendants conçus en France. À partir de ce soir et jusqu'à la fin du week-end, nous avons rendez-vous sur la chaîne Twitch de mistermv afin de découvrir les jeux vidéo développés en France, avec la participation de streamers et streameuses.

Pendant ces quatre jours, 39 jeux seront à l'honneur, avec par exemple Rematch, Crown Gambit, Ravenswatch, Endless Legend 2, Shuffle Tactics, Space Adventure Cobra: The Awakening, Drop Duchy, Mio: Memories in Orbit ou encore How 2 Escape: Lost Submarine. Les développeurs seront sur place pour présenter leurs jeux, qui seront testés par mistermv, DamDamLive, Shisheyu, Ultia, At0mium et Trinity.

Games Made in France débute ce jeudi 15 mai, à partir de 18h30, il sera également possible d'assister à des tables rondes en début d'après-midi, toujours sur le thème du jeu vidéo. Sandfall Interactive (Clair Obscur: Expedition 33) sera notamment là samedi, à 16h10, pour participer à la table ronde « Success stories du jeu vidéo français » en compagnie de Draw me a Pixel (There Is No Game : Wrong Dimension) et Piece of Cake (Dark Hours). Le programme complet est à retrouver sur le site de Games Made in France.

Clair Obscur: Expedition 33 est disponible à partir de 44,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.