Paris Fan Festival : le savoir-faire artistique « Made in France » sera, ce week-end, à l'honneur de ce nouveau salon parisien

Le Paris Fan Festival, organisé par New Vega, le groupe média et communication spécialisé dans le divertissement, ouvrira ses portes pour sa première édition dans l'enceinte du Paris Event Center (Paris 19e) les 7 et 8 mai prochains. Il va proposer aux visiteurs de se plonger dans les univers bienveillants de la pop culture, de la science-fiction, des super-héros et de la fantasy. Le fil rouge de cette édition sera le « Made in France » et le savoir-faire artistique français dans le domaine des séries, du cinéma, du film d’animation, du jeu vidéo et de la bande dessinée, qui sera mis en avant via de nombreux invités. Pour accompagner tout ça, il y aura une offre d’animations et d’activités autour de ces univers : cinéma et séries, manga et comics, gaming et jeux de société, lifestyle et fooding.

Le Cinéma et l’Animation Made in France Les productions audiovisuelles françaises seront au centre du programme des conférences du Fan Festival. Tout d’abord Fortiche Production, les créateurs de la série Arcane aux 9 récompenses lors des Annie Awards 2022, reviendront en exclusivité pour le Fan Festival sur la genèse et la création de la série phénomène directement inspirée de League of Legends et diffusée sur Netflix. Les fans auront ainsi l’occasion d’apprendre les secrets de fabrication d’Arcane lors de la toute première apparition en conférence publique du studio Fortiche ! Simon Astier présentera quant à lui sa toute nouvelle série, Visitors, un savant mélange de science-fiction et de comédie. Le créateur de Hero Corps répondra aux questions du public, à quelques jours de la diffusion des épisodes de la première création originale française sur Warner TV. Douglas Attal, déjà derrière la réalisation de Comment je suis devenu super-héros diffusé sur Netflix, viendra parler de la série audio Batman Autopsie qui sera diffusée à partir du 2 mai sur Spotify et dont il réalise l’adaptation française. Une exposition de costumes et d’accessoires permettra de découvrir le savoir-faire de Parallel Life Studio. L’entreprise spécialisée dans la conception et la manufacture de costumes, notamment à l'origine du costume du personnage de Philippe Lacheau dans le film Super-Héros malgré lui, viendra présenter ses créations. De Batman à Superman en passant par Loki ou encore Spider-Man, les visiteurs pourront découvrir tout l’art de la création des costumes et accessoires iconiques, qui ont forgé la légende de ces personnages sur grand et petit écran. Le jeu vidéo Made in France Le jeu vidéo Made in France sera représenté par deux grands studios français dont les créations s’exportent mondialement : Dontnod Entertainment (Life is Strange) et Quantic Dream (Detroit: Become Human, Star Wars Eclipse). A l’occasion d’une conférence portant sur les liens de plus en plus étroits entre le jeu vidéo et l’industrie du cinéma, interviendront Talal Selhami, réalisateur et Cinematic Director chez Dontnod Entertainment, et Benjamin Diebling, réalisateur sur le prochain Star Wars Eclipse de Quantic Dream. Le Fan Festival accueillera également la première version physique de l’AG French Direct. Cette conférence indépendante qui fête sa 3e année d’existence est consacrée à la découverte de projets de jeux vidéo francophones encore en cours de développement. Le public pourra découvrir les 10 jeux les plus prometteurs à l’occasion d’un show sur la grande scène du Fan Festival. Les artistes et jeunes créateurs Made in France Auklair, artiste plasticien et passionné de Pop Culture, présentera une exposition étonnante, avec des œuvres d’art steampunk qui emprunte à l’iconographie super-héroïque et à la science-fiction. LSL Maker transportera le public dans les scènes les plus épiques des films Star Wars avec ses décors miniatures reconstituant les personnages et vaisseaux emblématiques de l’univers créé par George Lucas. Enfin, le Paris Fan Festival mettra en lumière les jeunes créateurs dans un espace réservé à la présentation de leur travail artisanale ou artistique. Les visiteurs pourront notamment retrouver l’artiste Makehousan dont les illustrations sont une ode à sa passion pour la culture nippone. Okaia viendra faire découvrir ses parfums uniques, inspirés par les héros de l’univers DC Comics, permettant aux fans de choisir leurs personnalités préférées. Si vous avez envie de vous faire plaisir ce week-end sur Paris, vous pouvez, dès maintenant, réserver vos places sur la billetterie du Paris Fan Festival.