GC2021 : Super Animal Royale, le free-to-play décalé disponible maintenant sur PS5, PS4, Switch, Xbox et PC

Le petit univers des Battle Royale est maintenant bien saturé, mais cela n'empêche pas des studios d'arriver sur le terrain avec des idées différentes. C'est ce qu'a fait Pixile avec Super Animal Royale, un jeu en 2D qui parodie le genre en proposant des matchs à mort à 64 joueurs avec des animaux génétiquement modifiés. Entre largage depuis un aigle, tir de moineaux, lancer de bananes, conduite d'émeu et direction artistique simpliste, le titre se joue clairement des codes du genre, même si son gameplay principal tourne autour de créatures mignonnes avec des gros flingues.

Après plusieurs mois d'Accès Anticipé sur PC et consoles Xbox, l'éditeur Modus Games a annoncé lors du Futur Games Show de la gamescom 2021 que la phase d'essai été terminée, et que la version commerciale était désormais disponible sur ces plateformes, mais aussi PS4, PS5 et PC, et bientôt sur Stadia. L'expérience reste free-to-play, alors n'hésitez pas à jeter un œil si elle vous intéresse.

Aujourd’hui, Modus Games a également annoncé le lancement de la Saison 1, qui apporte une multitude de nouveaux contenus au jeu. Les joueurs peuvent se lancer dans la bataille en incarnant la toute nouvelle espèce ajoutée au jeu : les Super Grenouilles ! Et qu'est-ce qu'un super animal sans un autre petit animal plus mignon qui le suit partout ? Les animaux de compagnie Mini Animal sont maintenant disponibles ! Ces derniers peuvent être achetés dans la boutique S.A.W., ou débloqués dans le nouveau Pass Animal. Il existe aussi un tout nouveau zoo sur la carte du jeu où vous pouvez leur rendre visite et leur donner un peu d'amour. Avec le nouveau Pass Animal de Super Animal World, les joueurs peuvent gagner une multitude de récompenses supplémentaires, des cosmétiques et bien plus. Avec ce nouveau pass, le jeu se dote d'un système d'archivage qui permet aux joueurs d'acheter et de faire progresser les anciens pass sans date d'expiration. Actuellement, ce système d’archivage comprend deux pass des saisons de l’accès anticipé. Des cosmétiques supplémentaires, comme la tenue de guerrier, le Super Warrior Skullcat et l'arme de mêlée Macuahuitl sont également disponibles pour une durée limitée à l'achat du Starter Pack de la saison 1. Pour en savoir plus sur le contenu du lancement d'aujourd'hui, y compris les nouveaux bonus, les améliorations de la manette, des performances et autres, cliquez ici.

Super Animal Royale arrivera-t-il à se faire une place dans le milieu ? Affaire à suivre !