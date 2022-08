GC2022 : Wyrdsong, un RPG en monde ouvert annoncé par d'anciens développeurs de Bethesda et Obisidian

Vous ne connaissez sans doute pas encore Something Wicked Games, et c'est bien normal, il s'agit d'un jeune studio, mais fondé par des vétérans de l'industrie vidéoludique. Et il a présenté ce soir, à l'occasion de la gamescom Opening Night Live, son premier jeu, Wyrdsong, dont voici un teaser :

Something Wicked Games a donc été fondé par Jeff Gardiner, ancien développeur de chez Bethesda ayant travaillé sur The Elder Scrolls V: Skyrim et les Fallout 3, 4 et 76, mais aussi par Charles Staples, qui était avant cela chez Obsidian Entertainment pour œuvrer sur The Outer Worlds et Fallout: New Vegas. Le studio est également composé d'autres anciens de chez Bethesda, Obisidian, 343 Industries et même BioWare, et son premier titre Wyrdsong sera un jeu de rôle en monde ouvert, il y a de quoi avoir l'eau à la bouche !

Wyrdsong nous emmènera dans une version fictive du Portugal, au Moyen Âge. Un univers sombre qui reste encore bien mystérieux, mais il faut déjà s'attendre à de nombreuses quêtes, des mécaniques de RPG et des combats. Jeff Gardiner évoque un questionnement de la réalité avec un narrateur ambigu, des choix qui auront des conséquences, des éléments surnaturels et même des conspirations inspirées des Templiers.

Il faudra cependant être patient, Wyrdsong n'est pour l'instant qu'en version pré-alpha, le développement suit son cours sous l'Unreal Engine 5. Nous n'avons donc aucune date de sortie, ni même de plateforme.