Gears of War: Reloaded, « c'était la façon idéale de lancer les 20 ans de Gears »

Gears of War est de retour





Jeu phare de la Xbox 360, Gears of War est de retour aujourd'hui dans une version Reloaded, disponible sur PC, Xbox Series X|S et... PlayStation 5. Eh oui, le jeu de tir, imaginé à l'époque par Epic Games et modernisé par The Coalition, débarque sur la console de salon de Sony, une première pour la licence. De nouveaux joueurs vont ainsi pouvoir découvrir les premières aventures de Marcus Fenix.

« C'était la façon idéale de lancer les 20 ans de Gears »





Pour fêter ça, Xbox a interrogé Mike Crump, directeur du studio The Coalition, afin d'avoir son avis sur le jeu d'origine et ce Gears of War: Reloaded :

Nous avions vraiment envie de faire revenir le jeu par lequel tout a commencé, et de l’ouvrir à plus de joueurs et de plateformes que jamais auparavant, c’était la façon idéale de lancer les 20 ans de Gears. Je suis presque jaloux de celles et ceux qui vont découvrir Gears pour la première fois, parce que je me souviens à quel point cette première expérience était incroyable ! C’est toujours fascinant de voir la différence entre le souvenir qu’on a d’un jeu culte et ce à quoi il ressemblait vraiment. Gears of War avait placé la barre très haut en 2006 en matière de fidélité graphique et c’est ce que je retiens encore aujourd’hui : cette claque visuelle. Bien sûr, cette barre a depuis été largement rehaussée. Moderniser un jeu aussi culte pour la nouvelle génération de consoles, c’était un vrai travail de passion pour l’équipe de The Coalition.

Quelles sont les améliorations de Gears of War: Reloaded ?





Pour rappel, The Coalition a modernisé les graphismes, l'audio et les cinématiques du jeu, Gears of War: Reloaded tourne en 4K à 60 fps sur les consoles compatibles, avec des temps de chargement réduits et même du 120 fps pour le multijoueur. Le titre est jouable en cross-play entre les versions Steam, PlayStation et Xbox, les modes compétitifs réunissent jusqu'à huit joueurs, tandis que la campagne peut être parcourue en coopération à deux joueurs.

Cependant, pour profiter du cross-play, il faut se connecter à un compte Microsoft, qui permet également de retrouver sa progression sur tous les appareils. Vous pouvez acheter Gears of War: Reloaded à 39,99 € sur Cdiscount, Fnac et Leclerc.